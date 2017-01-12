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"Tabii ki Meksika bu duvar için hiçbir şey ödemeyecek"

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"Tabii ki Meksika bu duvar için hiçbir şey ödemeyecek"
Meksika Devlet Başkanı Enrique Pena Nieto, ABD başkanı seçilen Donald Trump'ın ülkeye yasa dışı girişleri engellemek için Meksika sınırı boyunca yaptırmayı planladığı duvarın inşası için ülkesinin ekonomik destekte bulunmayacağını söyledi.

Nieto, başkent Meksiko'da düzenlenen yıllık diplomatlar toplantısında yaptığı konuşmada, Meksika ve ABD arasındaki ilişkilere değinerek, Trump'ın ABD-Meksika sınırına yasa dışı geçişleri engellemek için duvar yaptırma planını eleştirdi.

Yapılması planlanan duvarın, yeni ABD yönetimi ile kendi hükümeti arasındaki farklılıklar arasında yer aldığını belirten Nieto, "Tabii ki Meksika bu duvar için hiçbir şey ödemeyecek." dedi.

ABD ile süren iyi ilişkilerin devam etmesi için çabalayacağını ifade eden Nieto, buna rağmen ülkesinin ve Meksikalıların şeref ve haysiyetine ters düşecek hiçbir şeyi de kabul etmeyeceğinin altını çizdi.

Trump'ın Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması'nın (NAFTA) şartlarını yeniden müzakere planına ilişkin Nieto, ülkesinin yatırımları güvenli kılacak değişikliklerden yana olduğunu vurgulayarak, Trump'ın Meksika'ya yatırım yapan Amerikan şirketlerini vergiyle tehdit etmesinin kaygı yarattığına dikkat çekti.

Nieto, Meksika'da otomobil üreten Amerikan şirketlerine uygulanması planlanan yüzde 35'lik vergi artışını da eleştirerek, hükümetinin korku ve tehditle yatırımcılar üzerinde baskı kurulması çabalarını reddettiğini söyledi.

Trump hükümetinden bekletilerine de değinen Nieto, özellikle ABD-Meksika arasındaki yasa dışı silah kaçakçılığı ve yasal olmayan yollardan kazanılmış paraların Meksika'ya geçişinin engellenmesi konusunda destek beklediğini dile getirdi. Nieto, ayrıca ABD'den sınır dışı edilmesi planlanan yasa dışı Meksikalı göçmenlere de insani muamele edilmesi talebinde bulundu.

TRUMP DUVARDA ISRAR EDİYOR

Trump ise Meksika sınırına kurulması planlanan duvar hakkında geri adım atmadı.

ABD'nin New York şehrinde basın toplantısı düzenleyen Trump, "Başkanlık görevini devralır almaz başlayacak duvar inşası müzakerelerinin bitmesi için bir buçuk sene bekleyebilirim. Ama beklemek istemiyorum. Biz duvarı inşa etmeye başlayacağız." dedi.

Duvarın finansmanı hakkında da konuşan Trump, "İster vergi ister doğrudan ödeme olsun Meksika bize bu duvarın masraflarını ödeyecek." açıklamasında bulundu.

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