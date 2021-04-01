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Tabip Odası'ndan Kanser Haftası açıklaması

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Kıbrıs Türk Tabipleri Odası Kanser Haftası dolayısıyla bir açıklama yayınladı
Tabip Odası'ndan Kanser Haftası açıklaması

Kıbrıs Türk Tabipleri Odası Kanser Haftası dolayısıyla bir açıklama yayınladı:

Kanser haftası  olan 1-7 Nisan  ülkemizde kanserle savaşımın tüm yönlerinin tekrar gündeme alıması için bir fırsattır . En önemli gereksinim ise kanseri önleme, erken tanı ve tarama programlarının tam olarak işlerlik kazanmasıdır.

Çevresel kanserojenler, zirai ilaçlar, asbest, radyasyon vb  nedenlerin saptanması ve önlem alınması çalışmasının, daha etkin ve geniş çercevede yapılması gereklidir. Uzun süredir aralıklı olarak gündeme gelen Lefke'deki maden atıklarının kanserojen olduğu iddialarına  halen bir açıklama getirilmemiştir. Üniversite adası olduğu söylenen ülkemizde  bu konuda bir araştırma ve sonuç gereklidir. Meyve sebzelerde zirai ilaç kalıntısı saptanması yapılmaktadır ancak bu ilaçların çevredeki  uzun süreli etkileri de düşünülünce, kullanımının engellenmesi daha önemlidir. Çevresel kanserojenlerin önlenmesi hem sağlıktaki sivil toplum örgütleri, hem de çevre örgütlerinin sorumluluğudur ve bu konuda ülkemizdeki Üniversitelerin de ilgili bölümlerinin katkısı olmalıdır.

Sigaranın risk faktörü olduğu bilinmekle beraber, halen toplumda sigara içiçileri çok fazladır. Bu konu bir tek kanser haftası değil, sıklıkla gündeme getirilmeli.

Kanserde erken tanı merkezlerinin yaygınlaşması ve ekiplerin artırılması daha etkin tarama yapılmasını sağlaycaktır. Bu merkezlere başvuru için bireylerin bilinçlenmesi için biz hekimler, sağlıktaki sivil toplum örgütleri ve hasta derneklerinin de işbirliği çok etkili olacaktır. 

Kanser tedavisinde kullanılan kemoterapi ilaçlarının, bulantıyı önleyen ilaçların, oral kemoterapi ilaçlarının bazılarının  temininde zorluklar yaşanmaktadır ve eksiklikler vardır. Donanımlı hekim ve hemşire kadrosunun çalıştığı ve yıllarca beklediğimiz  Onkoloji Merkez’inde hastalar daha iyi fiziksel şartlara kavuşmakla birlikte ilaç, malzeme ve yardımcı sağlık personeli eksiklikleri sorun oluşturmaktadır.

Bu sorunların çözümü için sağlığa ayrılan bütçe artırılmalı,kanseri önleme ve erken tanı yönetimin sağlık politikası ve ana amaçlarından biri olmalıdır.

Kanserde en güçlü savaşım ÖNLEME VE ERKEN TANI’dır.

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