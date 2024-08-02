  • BIST 10622.4
  • Altın 2623.446
  • Dolar 33.1672
  • Euro 35.828
  • Lefkoşa 35 °C
  • Mağusa 38 °C
  • Girne 33 °C
  • Güzelyurt 34 °C
  • İskele 38 °C
  • İstanbul 28 °C
  • Ankara 29 °C
SON DAKİKAYDÜ Büyük Kütüphane’de 10 bin “Nadir Eser” bulunuyor!

Tabipler Birliği: “Acillerdeki altyapı ve doktor eksiklikleri ivedi giderilmelidir”

» »
Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği (KTTB), nüfus ve sağlıkta düzensizlikler nedeniyle acil servislerde durumun kritik olduğunu belirterek, kamusal sağlıktaki altyapı ve doktor eksikliklerinin acilen giderilmesi gerektiğini vurguladı.
Tabipler Birliği: “Acillerdeki altyapı ve doktor eksiklikleri ivedi giderilmelidir”

KTTB, Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası’nın açıklamasını ve eylemlilik kararını desteklediğini bildirdi.

KTTB Genel Sekreteri Prof. Dr. Ceyhun Dalkan yaptığı yazılı açıklamada, “Acilde acil tıp uzmanları artırılmalı, acillerin organizasyonu ve acil kadrolarındaki pratisyen hekim ihtiyacı ivedi giderilmelidir. Acil ve diğer kamusal sağlık hizmetlerinde 24 saat hizmet verecek kayıt memuru, güvenlik görevlisi, kapıcı, laboratuvar ve röntgen teknikerleri, portör hizmetlerinin 24 saat kesintisiz devamı edebilecek şekilde personel açıkları giderilmelidir.” dedi.

Cengiz Topel, Girne Akçiçek ve Gazimağusa acilleri ve servislerinin güçlendirilip, yeterli hekim ve destek personel ihtiyacı karşılanmadan acillerdeki ve kamusal sağlıktaki karmaşa ve erişememe sorununun çözümlenemeyeceğini kaydeden  Dalkan,  “Bu kaos, sistemsizlik ve yoğunluk içinde hekimler yorgun ve bitkindir.” ifadesini kullandı.

Ülkedeki acil servislerin durumunun göz ardı edilemeyecek kadar ciddi olduğunu savunan Dalkan, müdahale edilmezse, krizin  daha da derinleşeceğini ifade etti.

Dalkan, “Bizler hem hastalarımızın sağlığa erişiminden endişeli hem de bu yoğunluktan yorulmuş durumdayız. Sağlık hizmetlerine erişimde yaşanan bu büyük sorunlar, hükümetin ve özellikle Sağlık Bakanlığı’nın birinci önceliği olmalı ve sağlıkta örgütlü paydaşlarla iş birliği içinde hızlı bir şekilde çözüme kavuşturulmalıdır.

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği olarak, Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası’nın açıklama ve eylemlilik kararını desteklediğimizi ve eylemlerinde birlikte hareket edeceğimizi belirtmek isteriz.” dedi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Piyade Kurmay Albay Mehmet Ali Akbaş, “Tuğgeneral” rütbesine terfi ettirildi!02 Ağustos 2024 Cuma 10:50
  • Elektriğe Zam!02 Ağustos 2024 Cuma 08:14
  • KIB-TEK’ten duyuru.. Kesilecek!02 Ağustos 2024 Cuma 08:09
  • Aşırı sıcakların etkisi sürüyor02 Ağustos 2024 Cuma 08:02
  • Lefkoşa'da Büyük Filistin Mitingi’ne Davet01 Ağustos 2024 Perşembe 19:02
  • İsmail Heniyye için KKTC’de gıyabi cenaze namazı kılınacak ve dua edilecek01 Ağustos 2024 Perşembe 19:01
  • Yüksek Değerlendirme Kurulu, Piyade Kurmay Albay Akbaş’ı tuğgeneralliğe terfi ettirdi01 Ağustos 2024 Perşembe 17:51
  • Ferhat Mamülcü, son yolculuğuna uğurlandı…01 Ağustos 2024 Perşembe 14:46
  • "Mukavemet Yol Koşusu"nun ödül töreni yapıldı01 Ağustos 2024 Perşembe 14:42
  • 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı… Lefkoşa’da Atatürk Anıtı ve Şehitler Anıtı’nda tören yapıldı01 Ağustos 2024 Perşembe 14:37
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti