Tabipler Birliği Başkanı Gürkut: Böyle bir kuruldan haberim yok

İşte o açıklama;

Bugün Başbakanlık tarafından KTTB başkanı olarak benim adımın da yer aldığı ve Başbakanlık Koronavirüs Bilim Kurulu oluşturulduğuna dair paylaşım yapılmıştır.

Böyle bir toplantıdan hiçbir şekilde haberim olmamıştır.

Şu anda covıd 19 pozitif vakalarımıza ve tüm karantinadaki hastalarımıza burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde görevli hekimlerimiz bakım vermektedir. Buna karşın oluşturulduğu duyurulan bu kurulda hiçbir şekilde tedavi ekibinden ve bu ülkenin en güvenilir sağlık meslek örgütlerinden biri olan Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği’nden bir temsilcinin yer almamasını üzüntüyle karşıladığımı ve bunu kınadığımı bildiririm.