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Tabipler Birliği Başkanı, Tabipler Odası Başkanı, Diş Tabipleri Odası Başkanı davetli listesinde yok!

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Pandemi Hastanesi açılışına gittiler içeri alınmadılar...
Tabipler Birliği Başkanı, Tabipler Odası Başkanı, Diş Tabipleri Odası Başkanı davetli listesinde yok!

Lefkoşa’da açılışı yapılan ‘Acil Durum Hastanesi’ için hekim örgütlerinin temsilcilerinin salona alınmadığı öğrenildi.

Dr. Çağrı Cemaller tarafından yapılan açıklama, ilgili örgüt temsilcileri tarafından da doğrulandı.

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği, Kıbrıs Türk Tabipler Odası ve Kıbrıs Türk Diş Tabipleri Odası başkanlarının, davet edilmesine rağmen açılış için salona alınmadığı belirtildi.

Dr. Cemaller şu açıklamayı yaptı:
“Bugün projesinde, inşaatında Kıbrıslı Türklerin katkısı alınmasının reddedildiği Acil Durum Hastanesi açılışı yapıldı.

Açılışa davet edilen KTTB, KTTO ve KTDTO başkanları daha önceden davet edilmesine rağmen, tüm olumsuzluklara rağmen toplum sağlığı ile ilgili hassasiyetleri adına katılmak için gittikleri açılışta, davetli listesinde adları olmadığı gerekçesiyle tören alanına alınmayıp kapıdan geri çevrildiler.

Bunun adı rezalettir.

Hastane açıyorsunuz, Tabipler Birliği Başkanı, Tabipler Odası Başkanı, Diş Tabipleri Odası Başkanı davetli listesinde yok!

Hastane açıyorsunuz, pandemide çalışan doktorların nerede çalışacakları belli değil!

Hastane açıyorsunuz, hizmet verecek sağlık emekçileri şaşkınlıkla sizi izliyorlar.

Yazıktır.

Bu ülke halkına, sağlık emekçilerine yazıktır.

Utanın!”

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