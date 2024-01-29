Tabipler Birliği, Çalışma Bakanlığı'nı eleştirdi: Artık yeter

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Yönetim Kurulu yaptığı yazılı açıklamada, İhtiyat Sandığı Dairesi Yönetim Kurulu’nda bulunan sendika temsilcilerinin itirazına ve danışman alınmasındaki amacı sorgulamasına rağmen, tatmin edici bir cevap alınamadığı belirtildi.

“Çalışanların, emekçinin birikimleri ile oluşan İhtiyat Sandığı Fonu'nun parasını korumakla görevli Bakanlığın bu kadar yüksek maaşlı çalışanı işe alma talebi ve ısrarı tamamen iş bilmezliktir” ifadelerine yer verilen açıklamada, “Bu miktarda bir maaş hangi kriterlere göre belirlenmiştir?”, “Bu görevi yapacak kişinin böyle bir talebi oldu mu?” diye soruldu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu’nun gündeme getirdiği reçete sorununa da dikkat çekilen açıklamada, “Gardiyanoğlu’nun çözüme ilişkin izlediği yanlış yolda bugüne kadar tek yaptığı, hekimleri, eczacıları ve meslek örgütlerini suçlamak oldu” denildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Artık yeter! Bir yandan sigortaları zarara uğratılmaktan kurtaracağım diye halkın reçeteli ilaç almasına engel olan akıl dışı uygulamalar yapan, diğer taraftan İhtiyat Sandığı paralarını düşünmeden harcayan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı’nı aklın yoluna, mantıklı davranmaya ve görevini kötüye kullanmaktan vazgeçmeye açıkça davet ederiz.”