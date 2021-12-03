Tabipler Birliği: Denetimleri Sıkılaştırın Ve Bazı Kısıtlamalara Gidin

Kttb, Covıd-19 Vakalarında Artışı Kontrol Etmek Adına Hükümete Ve Halka Çağrıda Bulundu“Halka Covıd-19 Belirtilerini Öğrenme Ve Aşılanma Çağrısı Yapıldı”

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği (KTTB), COVID 19 vakalarında artışı kontrol etmek adına hükümete, denetimleri sıkılaştırma ve bazı kısıtlamalara gitme, halka da aşılanma ve kurallara uyma çağrısında bulundu.

Birlik tarafından yapılan açıklamada etrafta dolaşan aşı hurafelerine itibar edilmemesi gerektiği kaydedilerek, uluslararası onay almış aşıların güvenlik testlerinden geçtiği ve kullanım onayı aldığı, etkinlik/güvenilirlikleri ile ilgili birçok bilimsel makale yayımlandığı belirtildi.

Açıklamada, “Yoğun bakım aşısız hastalarla doludur. Aşısız kişiler bu hastalığı daha ağır geçirmektedir ve viral yükleri daha fazla olduğu için bulaştırma riskleri de daha fazladır.” denildi.

“EN ZOR DÖNEMDEYİZ”

KTTB COVİD-19 pandemisinin ülkede etkisini göstermeye başladığından bu yana en zor dönemin yaşandığını belirterek, uyarılarda bulundu, hükümete ve halka çağrı yaptı.

Birlik, vaka sayılarının günlük 200-300’lere yükseldiğini, Acil Durum Hastanesi’nin dolmak üzere olduğunu, yoğun bakım hasta sayısının sağlık sisteminin sınırlarını zorladığını ve yoğun bakım hastalarına yatak bulma problemiyle karşı karşıya kalındığını kaydetti.

Yoğun bakım yatak sayısını artırmaya yönelik girişimde bulunulsa da vaka sayılarını kontrol altına almak için adım atılmadığı takdirde yeterli yoğun bakım hizmeti verilmesinin mümkün olmayacağı vurgulanan açıklamada, salgını kontrol etmek adına günlük vaka sayılarını sınırlamak için tedbirleri artırma zamanının geldiği belirtildi.

“HÜKÜMETE ÇAĞRI YAPILDI… DENETİMLERİ SIKILAŞTIRIN VE BAZI KISITLAMALARA GİDİN”

Birlik hükümete denetimleri sıkılaştırma ve bazı kısıtlamalara gitme çağrısında bulunarak, denetlenmeyen kuralların anlamı olmadığını kaydetti.

Bulaşmanın daha kolay olduğu kapalı alanlarda kuralları sıkılaştırıp denetimleri artırma çağrısında bulunan birlik, aşısız kişilerin, güncel COVID-19 testi bulunmayanların kapalı alanlara girişlerini yasaklama ve denetleme yapılmasını talep etti.

Yeni COVİD-19 varyantı olan Omicron için gelişmeleri yakından takip etme ve durum netleşene kadar ülkeye girişlerde çift PCR veya izolasyon uygulama çağrısında bulunulan birlik açıklamasında, “Halk sağlığı için karar almaktan çekinmeyin, aldığınız kararların uygulanmasını sağlayın” ifadelerine yer verildi.

“HEKİMLER TEDAVİ SÜRECİNDE ÇARESİZ KALIYOR”

Devlet hastaneleri ve acil durum hastanesinde tedavi alan hastalar için kullanılacak ilaç ve malzemelerde eksikliklerin artarak devam ettiği kaydedilen açıklamada, hekimlerin tedavi sürecinde çaresiz kaldığı, eksiklikler nedeniyle ideal sağlık hizmeti sunumunda sorunlar yaşandığı ifade edildi.

Açıklamada, “Yöneticilerimizin hastalarımız mağdur olmadan bu eksiklikleri ivedilikle gidermesi en önemli görevlerindendir. İşletme sahipleri de üzerine düşeni yerine getirerek, iş yerlerinde pandemi koşullarına uygun ortamı sağlayarak, işletmelerine girişte kuralları denetlemeli ve aşısız veya COVİD-19 testsiz bireyleri işletmelerine almamalıdırlar” denildi.

HALKA ÇAĞRI: “COVID-19 BELİRTİLERİNİ BİLİN... AŞILANIN”

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği’nden yapılan açıklamada, halka da COVID-19 belirtilerini öğrenme, belirti hissedilmesi durumunda vakit kaybetmeden PCR testi yaptırma çağrısında bunuldu.

Açıklamada, halka geçerliliği kabul görmüş COVID-19 aşıları ile aşılanma, eksik aşıları tamamlama çağrısı yapılırken, kurallara uyulmasının önemine vurgu yapıldı.

Açıklamada, “Kurallara uyunuz: Maskenizi doğru takınız, fiziksel mesafeye uyunuz, bulunduğunuz ortamları havalandırınız, kalabalıklardan uzak durunuz.” denildi.

“AŞILAR BİZİ KORUR… HURAFELERİNE İTİBAR ETMEYİN… YOĞUN BAKIM AŞISIZ HASTALARLA DOLU”

Birlik açıklamasında, etrafta dolaşan aşı hurafelerine itibar edilmemesi gerektiği vurgulandı.

Uluslararası onay almış aşıların güvenlik testlerinden geçtiğini ve kullanım onayı aldığını, etkinlik/güvenilirlikleri ile ilgili birçok bilimsel makale yayınlandığının belirtildiği açıklamada, “Yoğun bakım aşısız hastalarla doludur. Aşısız kişiler bu hastalığı daha ağır geçirmektedir ve viral yükleri daha fazla olduğu için bulaştırma riskleri de daha fazladır.” denildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Tek doz aşı olmuşsanız, ikinci doz aşınızı yaptırarak tam aşılı olunuz.

Daha önce 2 doz Sinovac aşısı olmuşsanız ve son dozunuzun üzerinden 3 ay geçmişse, kendinizi aşısız kabul edip, 1 ay ara ile 2 doz Pfizer/Biontech aşısı olunuz.

2 doz Pfizer/Biontech aşısı veya 2 doz Astra Zeneca aşısı olmuşsanız, 6 ay sonra tekrar hatırlatıcı doza (rapel) ihtiyacınız vardır.

Janssen (Johnson&Johnson) aşısının tek dozundan 2-3 ay sonra tekrar aşılanmanız uygundur”

“ÇOCUKLARIMIZIN DA KORUNMAYA HAKKI VAR”

KTTB açıklamasında, 12 yaş üstü çocuklara 2 doz Biontech aşısı yaptırılması gerektiği belirtilerek, çocukların da COVID-19 hastalığını ağır geçirebileceği uyarısında bulunuldu.

Açıklamada, “Artık biz de 5 yaş üstü çocuklarımızı bu yaş grubuna özel üretilmiş düşük dozlu Pfizer/Biontech aşısı ile aşılamaya başlamalıyız. Bizim çocuklarımızın da korunmaya ihtiyacı ve hakkı olduğunu hatırlatırız.” denildi.

Sağlık sisteminin alarm verdiği, artan hasta sayısının gün geçtikçe sağlık sisteminin sınırlarını zorladığı kaydedilen açıklamada, “O nedenle kurallara uyup aşılarınızı yaptırınız. Sağlık Bakanlığı’nı birlikte çalışmaya, tedbirleri ve denetimleri sıkılaştırmaya davet ediyoruz. Yarın çok geç olmadan, harekete geçmek hepimizin faydasınadır.” ifadelerine yer verildi.