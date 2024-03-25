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Tabipler Birliği: KKTC’de artan verem vakalar için acil eylem planı hazırlanmalı

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Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği, Dünya Tüberküloz Günü’nde KKTC’de artan verem vakaları için acil eylem planı hazırlanmasını talep etti.
Tabipler Birliği: KKTC’de artan verem vakalar için acil eylem planı hazırlanmalı

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Genel Sekreteri Prof. Dr. Ceyhun Dalkan, “Dünya Tüberküloz Günü” ile ilgili yazılı açıklamasında, ülkede artan verem vakalarının acil şekilde ele alınması gereken bir sağlık krizine dönüştüğünü savundu.

KKTC’deki vakaların artmasında birçok neden olduğunu kaydeden Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Genel Sekreteri Dalkan, yetersiz sağlık altyapısı, erken teşhis ve tedavi eksikliği, ilaç direnci, kontrolsüz göç ve göç edenlerin yeterince taranmaması gibi faktörlere işaret etti.

Hükümetin ve sağlık kuruluşlarının bu konuyu öncelikli konularından biri haline getirmesi gerektiğini vurgulayan Dalkan, sağlık altyapısının güçlendirilmesi ve tüberküloz teşhis ve tedavi hizmetlerinin iyileştirilmesi gerektiğini de ifade etti.

Öğrenci ve çalışma izinlerinde düzenli, gerçekçi ve bilimsel tarama yönteminde ısrar edilmesi gerektiğini belirten Dalkan, taramada kullanılacak bilimsel yöntemin PPD olduğu da söyledi.

Sağlık Bakanlığı’nın tüberkülozla mücadelede bilimsel yöntemler ve kabul gören kılavuzlar ışığında etkili önlemler alması, kabul gören yöntemleri takip etmesi gerektiğini ifade eden Dalkan, “Ancak bu şekilde tüberkülozun yayılmasını durdurabilir ve toplumun sağlığını koruyabiliriz” dedi.

Tüberküloz hakkında da bilgi veren Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Genel Sekreteri Prof. Dr. Ceyhun Dalkan şunları kaydetti:

“Tüberküloz, hava yoluyla bulaşan bir enfeksiyon hastalığı olup, özellikle bağışıklık sistemi zayıf olan kişilerde ciddi sonuçlara yol açabilir.  Erken teşhis ve etkili tedavi, tüberkülozun yayılmasını önlemek ve hastalığın ilerlemesini durdurmak açısından hayati öneme sahiptir. Ayrıca hastaların düzenli ilaç kullanması özellikle ilaç direncinin önünü almak için hayati derece de önemlidir.”

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