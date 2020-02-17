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Tabipler Birliği, Koronavirüs’le İlgili Uyarılar İçeren Yeni Bir Afiş Hazırladı

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Tabipler Birliği, Koronavirüs’le İlgili Uyarılar İçeren Yeni Bir Afiş Hazırladı
Tabipler Birliği, Koronavirüs’le İlgili Uyarılar İçeren Yeni Bir Afiş Hazırladı

 Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği, Yeni Koronvirüs (COVID-19) salgını konusunda yeni bir afiş hazırladı. 
 

Afişte, ABD Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri tarafından hazırlanan bilgiler, Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği'nce Türkçe’ye çevrilerek dizayn edildi.
Tabipler Birliği’nden yapılan açıklamaya göre, halkın ve turistlerin bilgilenmesi için çeşitli yerlere asılacak afişte, hastalığın belirtileri ve alınması gereken önlemlerle ilgili bilgiler yer alıyor.
 

ÖKSÜRÜK, ATEŞ, NEFES DARLIĞI…
 

“Yeni Koronvirüs (COVID-19) salgını” başlıklı afişte, hastalığın virüsle temastan 2-14 gün sonra ortaya çıkabileceği kaydediliyor ve COVID-19’lu hastaların  “Öksürük, ateş ve nefes darlığı” gibi ortadan ağıra kadar solunum sistemi semptomları gösterdiklerinin bildirildiği belirtiliyor.
Tabipler Birliği’nin hazırladığı afişte “Son 14 gün içinde doğrulanmış COVID-19 enfeksiyonu vakası ile yakın temas eden; hastane ilişkili COVID-19 enfeksiyonu bildirilen bir ülkede, sağlık tesisinde bulunan; Çin Halk Cumhuriyeti'nde bulunan kişilerin zaman kaybetmeden bir sağlık kuruluşuna (el hijyenine uyarak ve maske takarak) müracaat etmeleri önerilir” ifadeleri de yer alıyor.  

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