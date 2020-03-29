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Tabipler Birliği, online koronavirüs kontrolünü başlattı

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Tabipler Birliği, online koronavirüs kontrolünü başlattı
Tabipler Birliği, online koronavirüs kontrolünü başlattı

Kıbrıs Türk Tabipler Birliği (KTTB) tüm dünyada uygulamada olan online Koronavirüs kontrolünü başlattı.

KTTB Başkanı Özlem Gürkut konuyla ilgili sosyal medya hesanından paylaşımda bulundu.

İşte paylaş:

“Burada toplanan veriler Sağlık Bakanlığı ve KTTB işbirliğinde değerlendirilecek.

Şüpheli bir durumunuz varsa sizlere ulaşılacak ve bilgi verilecektir.

Hastanelere gelmeye çekinen ama bazı şikayetleri olanlar varsa özellikle testi yapmalarını öneririm.Verdiğiniz bilgilerin doğru olması çok önemlidir.

Birbirimizi korumak,dayanışmak ve işbirliği yapmak çok önemli.”

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