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Tabipler Birliği: Özgür ve adil bir dünya için, insanlık olarak hep birlikte çalışmalıyız

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Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Yönetim Kurulu, İsrail Filistin savaşını üzülerek, tedirgin olarak izlemekte olduklarını bildirdi.
Tabipler Birliği: Özgür ve adil bir dünya için, insanlık olarak hep birlikte çalışmalıyız

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Yönetim Kurulu, İsrail Filistin savaşını üzülerek, tedirgin olarak izlemekte olduklarını bildirdi. Yapılan açıklamada, “Barış özlemi ile yaşayan bir adanın insanları olarak barışın hâkim olduğu, zulmün olmadığı, özgür ve adil bir dünya için, insanlık olarak hep birlikte çalışmalıyız” ifadelerine yer verildi.

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Yönetim Kurulu (KTBB), savaşın acılarını hala daha üzerinde hisseden, barış özlemi ile dolu bir adanın insanları olarak İsrail Filistin savaşını üzülerek, tedirgin olarak izlemekte olduklarını bildirdi.

KTTB’den yapılan yazılı açıklamada, bir hastanenin vurulduğu, masum sivillerin, kadınların, çocukların öldürüldüğü, acımasız bir savaşın dünyanın gözleri önünde gittikçe vicdanların sızladığı, insan haklarının yok sayıldığı ve daha kanlı bir şekilde devam etmekte olduğu kaydedildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Kazananın olmayacağı, insanlığın kaybedeceği bu savaşın, ölüm, acı, hüzün ve daha da düşmanlık dışında bir sonucu olmayacaktır.

Savaş, çok önemli bir halk sağlığı ihlalidir. Mesleği sağlığı korumak ve yaşamdan yana mücadele etmek olan biz hekimler, her zaman savaş karşıtı olduk ve yine savaşın karşısında, barışın sonuna kadar yanındayız.

Barış özlemi ile yaşayan bir adanın insanları olarak barışın hâkim olduğu, zulmün olmadığı, özgür ve adil bir dünya için, insanlık olarak hep birlikte çalışmalıyız.

Kanlı ve zalim bir şekilde süren insanlık suçlarının işlendiği bu acımasız savaşın, daha fazla can kaybı ve acı yaşanmadan barışla ivedi sona ermesi temennimizdir.”

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