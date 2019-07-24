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Tabipler Birliği plajlarda uluslararası standart istedi

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Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği (KTTB), plajlarda uluslararası standartların uygulanması gerektiğini kaydederek, bu konudaki öneri ve taleplerini kamuoyuyla paylaştı.
Tabipler Birliği plajlarda uluslararası standart istedi

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Başkanı Dr. Özlem Gürkut ile Koruyucu Hekimlik ve Halk Sağlığı Sorumlusu Dr. Emre Yusuf Vudalı imzalı ortak açıklamada, KKTC’deki plaj ve marinalarda Mavi Bayrak ile uluslararası standarda geçilmesini talep edildi. İyi bir çevre yönetimini temsil eden Mavi Bayrak uygulamasının dünyada 49 ülkede olduğu bilgisi de verildi.

“EĞİTİMLİ BİREYLERİN SAYISI ÇOĞALTILMALI”

Plajların can güvenliği, çevre yönetimi, yüzme suyu kalitesi ve çevre eğitimiyle birlikte bütün olarak değerlendirilmesi gerektiğinin ifade edildiği açıklamada, “Toplumdaki ilk müdahale kurslarının sayısı artırılmalı, eğitimli bireylerin sayısı çoğaltılmalı” denildi.

Plajların, yüzmenin riskli veya boğulma tehlikesinin olduğu koşullarda halka kapatılması da Tabipler Birliği’nin öneri ve talepler listesinde yer aldı.

KATIRCI AİLESİNE BAŞSAĞLIĞI

Açıklamada, Katırcı ailesinden 4 kişinin denizde yaşamını yitirdiği 13 Temmuz’daki olaya da işaret edilerek, KTTB olarak hayatını kaybedenlere başsağlığı, geride kalanlara sabır dilendi, “Bu olayların tekrarlanmaması için plajlarda uluslararası standartlar uygulanmalı” denildi.

“TARTIŞMAMIZ GEREKEN, HANGİ ALANLARA HANGİ STANDARTLARI GETİRECEĞİMİZ”

Açıklamada ayrıca, “KKTC olarak yapmamız gereken ülkemiz koşullarına en uygun standardizasyonu tanımlayıp bunu uygulamaktır. Ancak bu şekilde KKTC’de insan odaklı bir gelişimden söz edebiliriz. Bizim şu noktada tartışmamız gereken, hangi alanlara hangi standartları getireceğimizdir” denildi.

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