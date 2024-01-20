Tabipler Birliği, Sağlık Bakanlığı’nı acilen harekete geçmeye çağırdı

Tabipler Birliği, bakanlığı acilen harekete geçirmeye çağırdı.

Birlik Yönetim Kurulu yazılı açıklamasında, Sağlık Bakanlığı’nın açtığı sivrisinekle mücadele için ilaç alım ihalesi Rekabet Kurulu kararıyla iptal edildiği kaydedilerek, şöyle devam edildi:

“Sivrisineklerle mücadelede bilimsel ve en doğru yöntemi belirlemek üzere Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği dâhil tüm paydaşların katılımıyla, Sağlık Bakanlığı tarafından Halk Sağlığı Komitesi kurulmuş ve çalışmalarına başlamıştı. Ancak Komitenin karar üretmesi beklenmeden Bakanlık, ihale içeriğini de değiştirmek suretiyle alelacele ilaç alım ihalesine çıkmıştı. İhalenin iptal edilmesini, doğru uygulamaların hayata geçirilme olanağı yaratması bakımından oldukça olumlu buluyoruz.

Konuya yaklaşırken biyolojik çeşitliliğe sahip, korunması gereken alanlarda kimyasallar sınıfına giren ilaçların ekolojik açıdan olumsuz sonuçlar yaratabileceğinden ciddi kaygı duyduğumuzu ifade etmiştik. İhalenin iptalini dikkate alarak aynı şekildeki bir ihalenin tekrarlanmamasını talep ediyoruz.”

Tabipler Birliği, halk sağlığı, çevre sağlığı ve ekoloji açısından çok hayati bir konu olduğuna işaret edilerek, Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek bu konuda acilen harekete geçmeye çağrıldı; paydaşlar ve yerel yönetimlerle birlikte, sivrisineklerle başta fiziksel, kültürel ve biyolojik mücadele olmak üzere gereken tüm önlemleri almaya davet edildi.