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Tabipler Birliği sağlık hizmetlerine erişimde ciddi eksiklikler bulunduğunu belirtti

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Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği, sağlık hizmetlerine erişimde ciddi eksiklikler bulunduğunu belirtti.
Tabipler Birliği sağlık hizmetlerine erişimde ciddi eksiklikler bulunduğunu belirtti

 Birlik, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü vesilesiyle yayımladığı açıklamada, sağlık hakkının, 1948’de Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından kabul edilen İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nin 25’nci maddesinde ifade edildiği kaydedildi.

 Bildirgede sağlık hakkının “Herkesin, kendisi ve ailesi için sağlık ve refah düzeyine ulaşma hakkı vardır” ifadeleriyle anlatıldığı kaydedilen açıklamada, “Bu hak yalnızca fiziksel sağlığı değil, ruhsal ve sosyal refahı da kapsar. Hasta hakları ise bireylerin nitelikli, saygın ve eşit sağlık hizmetlerine erişimini güvence altına alır” denildi.

 Sağlık hizmetlerine erişimde eksiklikler bulunduğu, ciddi sorunlar yaşandığı belirtilen açıklamada, KKTC'de İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nin hayata geçirilmesinde ciddi eksiklikler bulunduğu kaydedildi.

Kamusal sağlık alanında altyapı eksiklikleri ve ağır çalışma koşullarının sıkıntılar arasında olduğu belirtilen açıklamada, “İnsanların sağlık hizmetlerine erişimi yalnızca altyapı eksiklikleri ve ekonomik engellerle değil, kamu otoritesinin sistematik ihmâl politikalarıyla da engellenmektedir. Özellikle sağlık hizmetlerine erişimde altyapı yetersizlikleri, ekonomik zorluklar ve sağlık çalışanlarının ağır çalışma koşulları ciddi hak ihlallerine yol açmaktadır. Ayrıca hasta hakları konusunda farkındalık, duyarlılık ve denetim mekanizmaları da yetersiz kalmaktadır” denildi.

 

Sağlık altyapısının güçlendirilmesi için acil adımlar atılması gerektiği kaydedilen açıklamada, “Hükümet ve Sağlık Bakanlığı, sağlık altyapısını güçlendirmek, kamusal sağlık hizmetlerine erişimi kolaylaştırmak, sağlık çalışanlarının özlük haklarını iyileştirmek ve hasta haklarını güvence altına almak için derhal harekete geçmelidir.” denildi.

Tüm yetkililere sorumluluk alma çağrısı yapılan açıklamada, “Sağlık, bir hak olmaktan çıkarılıp bir ayrıcalığa dönüştürülürse, toplumun geleceği aydınlık olamaz” denildi.

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