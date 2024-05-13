Tabipler Birliği, sağlıkçıların her gün “şiddetle yüz yüze” geldiğine dikkat çekti!

Kıbrıs Türk Tabibler Birliği (KTTB), Dünya Hemşireler Günü dolayısıyla açıklama yaptı.

Hemşirelerin, sağlık alanından çok önemli görevler üstlendiği belirtilen mesajda, mesleki özverilerinin yanında, fedakarlıklar ve insanlığa yapılan hizmetlerin de değerine vurgu yapıldı.

Sağlık sistemindeki zorluklar, kaos ve değişen toplum yapısı nedeniyle, sağlıktaki şiddetin artarak devam ettiği belirtilen mesajda, hemşirelerin ve hekimlerin her gün bu şiddetle yüz yüze geldiği de belirtildi.

Mesajda şu ifadelere yer verildi;

"Bu hafta sadece kutlamalarla sınırlı değildir. Hemşireler, biz hekimler gibi sağlık sistemindeki kaos ve bir sürü zorlukla mücadele etmek zorundadır. Çok hasta, az hemşire, hastaya daha az zaman ayırmak demek ve sağlık hizmeti kalitesinin düşmesi demektir. Bu durum tabi ki bizler gibi sağlıktaki en önde olan hemşirelerin çalışma huzurunu olumsuz etkilemektedir.

Hemşireler sağlık sisteminin temel taşlarıdır. Onların fedakarlığı ve özverisi, hastaların sağlığını korumak ve iyileştirmek için çok önemlidir.

Sağlık sisteminin en değerli parçası, iş arkadaşlarımız Hemşireler Günü'nü kutlar, her alanda, hem daha iyi bir sağlık sistemi hem de daha eşitlikçi çalışma ortamı için birlikte mücadeleye devam edeceğimizi vurgulamak isteriz."