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Tabipler Birliği: Tek kullanımlık plastiklerin yasaklanması çok önemli bir adım

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Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği (KTTB), tek kullanımlık plastiklerin adaya girişinin ve kullanımının yasaklanmasının hem çevre hem de halk sağlığı için çok önemli bir adım olduğunu belirterek, “Şimdi bu kararın denetlenip uygulanma zamanıdır” dedi.
Tabipler Birliği: Tek kullanımlık plastiklerin yasaklanması çok önemli bir adım

KTTB Çevre Komitesi adına Dr. Dt. Osman Erçal ve Prof. Dr. Ceyhun Dalkan imzasıyla yapılan açıklamada, 11 Temmuz 2023’te yürürlüğe giren tüzük ile tek kullanımlık plastiklerin kullanımının yasaklandığı hatırlatıldı.

Plastik ürünlerden salınan BPA gibi kimyasal maddelerin, kanser riskinde artış, tiroid ve üreme sistemi üzerine olumsuz etkiler gibi ciddi bir halk sağlığı sorununa neden olduğu vurgulanan açıklamada, plastik kullanımını sınırlandırmanın, tüm gelişmiş ülkelerde ve özellikle AB ülkelerinde kabul görmüş bir uygulama olduğu belirtildi.

Çevre Koruma Dairesi öncülüğünde yürürlüğe giren tek kullanımlık plastiklerin adaya girişinin ve kullanımının yasaklanmasının hem çevre hem de halk sağlığı için çok önemli bir adım olduğu kaydedilen açıklamada, şimdi bu kararın denetlenip, uygulanma zamanı olduğuna dikkat çekildi.

-“Sıfır plastik atık politikası benimsenmeli”

“Tek kullanımlık plastik ürünlerin kullanımını durdurmak ve plastiksiz bir yaşam hedefi ile ülke olarak sıfır plastik atık politikası benimsenmelidir” denilen açıklamada, market poşetleri, plastik su şişeleri ve damacanalar vb. kullanımı için plastik olmayan ürünlere geçişin planlanması gerektiği ifade edildi.

Bu uygulama karşısında zümresel maddi çıkarlar gözetilerek yapılan ve kamu yararını önemsemeyen eleştirilerin karşısında olunduğu vurgulanan açıklamada, ilgili yasa ile birlikte son yıllarda dört koldan tehdit altında olan çevreye ve halk sağlığına olumlu bir dokunuş yapıldığı belirtildi.

 

-"Erteleme yerine daha çevreci ürünler"

Plastik üretimi ve tedariki alanlarında iş yapan şirketlerin yasanın ertelenmesini talep etmek yerine üretimlerini veya ithalatlarını ivedilikle daha çevreci ürünlere dönüştürmelerinin hem halk sağlığı hem çevre için gerekli olduğu kaydedilen açıklamada, şöyle devam edildi:

“Merkezi idarenin de bu adımları atan yani çevremize ve sağlığımıza zarar vermeden para kazanmak için çabalayan kurumlara teşvikler, vergi indirimleri ve düzenlenecek yasalarla destek olmaları uygun olacaktır. Kamu yararını önceleyen her türlü adımın daha sonraki olumlu adımların ateşleyici unsuru olacağını düşündüğümüzden bu tip tavırların yanında taraf olacağımızı vurgularız.”

-“Yasa uygulanmalı, kurallar ciddi denetlenmeli”

Çevreci uygulama ile Akdeniz’deki çevre kirliliğinin çok büyük oranda nedeni olan plastik atıkların azaltılacak olmasının sevindirici olduğu ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Ada ülkesi olmamız nedeniyle özellikle denizlerimizde kontrolsüzce artan plastikler deniz ekolojisini ve doğamızı, dolayısı ile de fiziksel ve mental sağlığımızı, turizmimizi, ekonomimizi, sosyolojimizi riske atmaktadır. Doğası risk altında olan bir ülkenin sağlığı da geleceği de tehdit altında olacağından bu yasa uygulanmalı, kurallar ciddi denetlenmelidir.”

“Yeni nesillere daha temiz bir Kıbrıs bırakmalı ve kendi sağlığımız için plastik kullanımını azaltıp, geri dönüşümü erişebilir hale getirmeliyiz” denilen açıklamada, yeniden yeşil ve temiz bir ada için hep birlikte çalışmak gerektiği vurgulandı.

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