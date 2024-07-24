Tabipler Birliği: Teknecik hem insanları hem doğayı zehirliyor

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği (KTTB) Genel Sekreteri Prof. Dr. Ceyhun Dalkan, yazılı bir açıklama yaparak, Teknecik Elektrik Santrali’nden çıkan dumanın hem insanları hem de doğayı zehirlediğini ifade etti.

Prof. Dr. Dalkan, “Teknecik Elektrik Santralinden çıkan duman son dönemde inanılmaz bir şekilde simsiyah olarak hem Kıbrıs’ı hem de tüm bölgemizi zehirlemektedir. Açık şekilde ucuz, sülfür oranı yüksek, kalitesiz yakıt kullanılarak ‘yöneticilerimiz’ tarafından zehirleniyoruz” dedi.

Kirli dumanın neden olduğu hastalıklar…

Elektrik santrallerinden çıkan kirli dumanın çok ciddi kalp, akciğer hastalıkları, kanser, felç, kalp krizi, çocuklarda gelişim bozukluğu ve birçok hastalıklara neden olduğunu belirten Dalkan, açıklamasına şöyle devam etti:

“Kirli duman santrallerden salınan partikül maddeler (PM10, PM2.5) ve kimyasal kirleticiler, hava yollarını tahriş ederek astım ve kronik bronşit gibi solunum yolu hastalıklarına neden olabilir veya hasta olanların semptomlarını kötüleştirebilir. Akciğer fonksiyonlarının azalmasına ve kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH) gelişimine yol açabilir.

Bu tarz hava kirleticiler, kanın pıhtılaşmasını ve damar tıkanıklıklarını artırarak kalp krizi ve inme riskini yükseltir.

Uzun süreli maruz kalma, kan basıncını artırarak hipertansiyon gelişmesine neden olabilir.

Özellikle partikül maddeler, ağır metaller ve polisiklik aromatik hidrokarbonlar (PAH) gibi kirleticilere maruz kalmak, akciğer kanseri riskini artırır.

Toprağa ve havaya salınan civa ve kurşun gibi ağır metaller, sinir sistemine zarar vererek nörolojik bozukluklara ve bilişsel işlev kayıplarına yol açabilir.

Çocuklarda, hava kirliliğine maruz kalma, beyin gelişimini olumsuz etkileyebilir ve öğrenme güçlükleri, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu (DEHB) gibi sorunlara neden olabilir.

Hamile kadınların hava kirliliğine maruz kalması, düşük doğum ağırlığı, erken doğum ve doğum kusurları gibi komplikasyon riskini artırabilir.”

“Yenilenebilir enerji kaynaklarına yatırım yapmalıyız”

Dalkan, “Avrupa Birliği, yenilenebilir enerji kullanımını artırmak ve iklim değişikliğiyle mücadele etmek amacıyla kapsamlı bir enerji planı uygulanmaktadır. Bu planda ülkelerin 2030’da enerji üretiminin yüzde 30’unun yenilenebilr enerji kaynağı olmasını hedeflemekte. Güneşin, rüzgârın bu kadar çok olduğu adamızda fosil yakıtlar yerine artık güneş ve rüzgar gibi çevre dostu yenilenebilir enerji kaynaklarına yatırım yapmamız ve yatırım yapmak isteyen bireylerin önünü açmamız gerektiği açıktır” açıklamasını yaptı.

“İvedi şekilde Teknecik’e filtre alınmalı”

Prof. Dr. Dalkan, “Teknecik Elektrik Santralinden salınan zehirli duman hem bugünümüzü hem de yarınımızı zehirlemekte, sağlık ve çevre sorunlarına yol açmaktadır. İvedi şekilde Teknecik’e filtre alınmalı ve filtre alınana kadar kaliteli yakıt kullanılması hayati derecede önemli bir halk ve çevre sağlığı sorunudur. İnsanları, bizleri ve doğayı bu kadar rahat zehirleyen ve buna onay veren Başbakan, hükümet üyeleri ve Kıb-tek yöneticilerini temiz yakıt tedariki için harekete geçmeye davet eder, bu konuda gerekli yasal girişimleri yapacağımıza belirtmek isteriz” dedi.