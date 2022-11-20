Tabipler Birliği: Tüm çocuklarımızın haklarını savunmalıyız

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği (KTTB), 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla yazılı açıklama yaptı.

Birlikten yapılan açıklamada, “Ülkede çocuk haklarından yoksun yaşayan birçok çocuğun olduğu ve bu haksız durumun düzeltilmesi için herhangi bir şey yapılmadığı apaçık ortadadır” ifadelerine yer verildi.

Açıklamanın tam metni şu şekilde:

“Birleşmiş Milletler, çocukların evrensel haklarını, farkındalıklarını artırmak ve refahını geliştirmek için 1954’de 20 Kasım’ı Dünya Çocuk Günü olarak ilan etmiştir. Ayrıca 20 Kasım 1989 tarihinde, BM Genel Kurulu, Çocuk Hakları Sözleşmesini kabul etmiştir. Bu sözleşme ile BM genel kurulu, tüm dünya çocuklarının evrensel ve vazgeçilemez haklarını koruyacağına dair bir söz vermiştir. Fakat bugün, dünyanın Ukrayna, Suriye, Yemen, Libya gibi savaş olan yerlerinde, sosyo-ekonomik açıdan geri kalmış Afrika ülkelerinde ve kültürel nedenlerden bazı Ortadoğu, Nijerya gibi radikal grupların hakim olduğu ülkelerde başta kız çocukları olmak üzere milyonlarca çocuğun hakları ihlal edilmekte, haklarından mahrum bırakılmaktadır.

Çocuk hakları sözleşmesi gereği, her çocuğun onurlu ve güvenli bir yaşam, eşit bir muamele görebilme ve fırsat eşitliğine sahip olma hakkı vardır. Yeterli beslenme, temiz sağlıklı suya ulaşım hakkı; şiddet, istismar ve kötü muamele görmeme hakkı vardır.

Özellikle son ekonomik krizlerle ülkemizde eğitim, sağlık, barınma ve beslenme konusunda toplumumuz içinde eşitlik bozulmuş, dezavantajlı gruplar daha da zorluklar içinde kalmıştır. Kamu okullarında görülen kötü hijyen koşulları bu okullara giden çocukları dezavantajlı konuma düşürmüştür. Sürekli artan temel ihtiyaç, süt, et vb gibi hayati gıda fiyatları bazı kesimler için bunlara erişimi imkânsız kılmaktadır. Resmî makamların bu grupların desteklenmesi ile ilgili ne üzücüdür ki, herhangi bir sosyal programı yoktur. Okullarda bu çocuklara yönelik beslenme destek programları düzenlenmeli, büyüme gelişmeleri daha yakından izlenmeli, sorunlu çocuklara erken müdahale programları planlanmalıdır.

Biz en azından Kıbrıs’ın Kuzeyinde, başta dezavantajlı gruplar olmak üzere, tüm çocuklarımızın haklarını savunmalıyız. Her çocuğumuza eşit, adil ve mutlu bir bugün ve gelecek sunmalıyız. Her çocuk sevgiyi, mutluluğu, huzuru, fırsat eşitliğini, barışı, kaliteli eğitimi, etkin ve yeterli sağlık hizmetini hak etmektedir.

Çocukların haklarını savunmak, kabul etmek değil, bu hakları sağlamak ve bu hakların devamlılığını korumak önemlidir. Ülkemizde de bu haklar kabul edilmiş olsa da, bu haklardan yoksun yaşayan birçok çocuğun olduğu ve bu haksız durumun düzeltilmesi için herhangi bir şey yapılmadığı apaçık ortadadır.”