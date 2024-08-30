  • BIST 9833.22
  • Altın 2753.763
  • Dolar 34.055
  • Euro 37.7214
  • Lefkoşa 28 °C
  • Mağusa 29 °C
  • Girne 31 °C
  • Güzelyurt 28 °C
  • İskele 29 °C
  • İstanbul 24 °C
  • Ankara 22 °C
SON DAKİKANetanyahu'dan Lübnan'a saldırıya ilişkin açıklama

Tabipler Birliği: Ülke adına utanç duyduk…

» »
Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği (KTTB), Bangladeş’ten getirilen işçilerin barındığı insan onuruna yakışmayan yaşam koşullarından utanç duyduğunu belirterek, sorumluların yargı önüne çıkartılması gerektiğini kaydetti.
Tabipler Birliği: Ülke adına utanç duyduk…

Birlik Yönetim Kurulu imzasıyla yapılan açıklamada, son dönemde basına yansıyan Bangladeşli işçilerin maruz kaldığı insanlık dışı uygulamaları sağlık ve halk sağlığı açısından değerlendirmek için işçilerin barındığı “modern köle” kampının ziyaret edildiği ifade edildi.

İşçilerin yaşam alanının, insan onuruna, insana yakışır, yaraşır olmadığı belirtilen açıklamada, tuvalet atık sularının, binaların ortasından evlekle aktığı, işçilerin yatacağı temiz yer, yemek pişirme ve yeme yerleri olmadığı ifade edildi. Açıklamada, “Bu çağda, bu ülkede böyle yaşam ve konaklama yerleri olduğuna inanmak istemedik, gözlerimizle gördük” ifadesine yer verildi.

-“İnsana yaraşır bir yaşam şansı verilmeli”

“Bu insanları Bangladeş’ten umutlarla getirip, bu şartlarda yaşam sunan umut tacirleri ve bu duruma göz yuman yöneticilerimiz ivedi şekilde yargı önünde yargılanmalıdır” denilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Çalışma izinlerini verip denetlemeyen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, çöp yığını gibi olan çevre nedeni ile Turizm ve Çevre Bakanlığı, bulaşıcı hastalıklar açısından hem bu işçiler hem de bölge halkı için risk oluşturan insana yaraşmayan ‘yaşam’ alanları için Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi ve Güzelyurt Belediyesi ivedi harekete geçip, bu insanlara, ‘insana yaraşır’ bir yaşam şansı vermeli ve bu durumun sorumluları yargı önüne çıkartılmalıdır.”

İnsan onuruna yaraşmayacak yaşam koşullarından ülke adına utanç duyulduğu belirtilen açıklamada, başta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı ile Sağlık Bakanı, kampı ziyarete ve ivedi göreve davet edildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 130 polis mensubunun görev yeri değiştirildi29 Ağustos 2024 Perşembe 19:07
  • Sadık Gardiyanoğlu: Narenciye işçileriyle ilgili haberleri ihbar kabul ettim, kimse bana ahkam kesmesin29 Ağustos 2024 Perşembe 17:11
  • Taçoy'dan Üstel'e gönderme.. Teklifim öz güven bunalımı yarattı!29 Ağustos 2024 Perşembe 16:56
  • CTP üyeleri: Yeniboğaziçi halkı kendi geleceği konusunda karar verecek kapasitededir29 Ağustos 2024 Perşembe 16:39
  • Girne'de Eski Otel Binasında Yangın: İhmal Yangına Sebep Oldu29 Ağustos 2024 Perşembe 16:37
  • Abdulkadir Uraloğlu: E-devleti KKTC’de de yaygınlaştıracağız29 Ağustos 2024 Perşembe 15:50
  • Aydın: Yeniboğaziçi bölgesindeki enerji yatırımı, Belediye Meclisi'nin kararıyla durduruldu29 Ağustos 2024 Perşembe 15:49
  • Başbakan Üstel: Birliğinin, cesaretinin ve kararlılığının en somut örneği29 Ağustos 2024 Perşembe 15:48
  • Tabipler Birliği: Ülke adına utanç duyduk, sorumlular yargı önüne çıkartılmalı29 Ağustos 2024 Perşembe 14:36
  • 1 haftada 70 kaza!29 Ağustos 2024 Perşembe 12:08
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti