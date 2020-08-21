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Tabipler Birliği, Yaşlı bakım evleri ve Merkezi Cezaevi’nde alınması gereken önlemleri açıkladı

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Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği (KTTB) Koruyucu Hekimlik ve Halk Sağlığı Sorumlusu Dr. Emre Y. Vudalı, yaşlı bakım evleri ile Merkezi Cezaevi’nde, COVID 19 salgınını önlemeye yönelik dikkat edilmesi gereken noktalarla ilgili bilgi verdi.
Tabipler Birliği, Yaşlı bakım evleri ve Merkezi Cezaevi’nde alınması gereken önlemleri açıkladı

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği (KTTB) Koruyucu Hekimlik ve Halk Sağlığı Sorumlusu Dr. Emre Y. Vudalı, yaşlı bakım evleri ile Merkezi Cezaevi’nde, COVID 19 salgınını önlemeye yönelik dikkat edilmesi gereken noktalarla ilgili bilgi verdi.

Vudalı, toplumsal bulaşın arttığı bu dönemde yaşlı bakım hizmeti ve hapishanelerdeki eksiklerin ivedilikle tamamlanması gerektiğini kaydetti

Yazılı açıklama yapan Vudalı, “COVID-19 salgını tüm dünyada devam ederken aynı zamanda tüm hizmet alanlarını da etkilemektedir. Özellikle yaşlı bakım evleri risk grubundaki kişilere hizmet vermesi ile, hapishaneler ise kalabalık ve düşük hijyen şartları sebebi ile salgın süresince önem vermemiz gereken hizmet alanlarıdır.” ifadelerini kullandı.

YAŞLI BAKIM EVLERİNDE ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER

Yaşlı bakım evinde tedavi ve bakım hizmet alan bireylerin risk grubunda olması sebebi ile tesis içinde COVID-19 bulaşı olması durumunda önlenebilir kayıplar yaşanabileceği uyarısında bulunan Vudalı, personele COVID-19 bulaşı ve korunma yöntemleri hakkında eğitim verilmesi, her hastanın COVID-19 olabileceği göz önünde bulundurarak gerekli uygun kişisel korunma ekipmanlarının kullanılması gerektiğini kaydetti.

Personele el yıkama ile ilgili eğitiminin tekrarlanarak verilmesi, tedavi veya bakım alan bireyde COVID-19 semptomların olması halinde tek kişilik odaya (ayrı tuvalet ve banyosu olan ve iyi havalanan bir oda) alınması ve kişiden PCR numunesinin alınması gerektiğine işaret eden Vudalı, el yıkama istasyon sayısının artırılması, çalışanlardan herhangi bir kişide COVID-19 semptomu olması halinde evde izole olması ve PCR testi yaptırmasının önemli olduğunu vurguladı.

Vudalı, ziyaretçi gelişlerinin sınırlandırılması ile birlikte ziyarete gelecek olan kişilere kişisel korunma ekipmanı verilmesinin yanı sıra el yıkama ve COVID-19’un bulaş yolları hakkında eğitim verilmesi ve risk grubundaki kişilere influenza (grip) ve pnömokok (zatürre) aşılarının yapılması gerektiğini kaydetti.

CEZAEVİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN KONULAR

Hapishanelerin, kalabalık, yakın temas, düşük ventilasyon, sınırlı sağlık hizmeti ve hijyen şartları sebebi ile riskli hizmet merkezleri olduğunu belirten Vudalı, COVID-19 bulaşını azaltabilmek adına dikkat edilmesi gereken noktaları şöyle açıkladı:

“Mümkün olduğunca hapishanedeki kalabalık yoğunluğunu azaltmak, ortak alanların sık dezenfekte edilmesi, dışarıdan ziyaretçi girişinin kısıtlanması, ek hastalığı olan tutuklu ve mahkumların fiziksel olarak soyutlanması, çalışanlardan herhangi bir kişinin COVID-19 semptomu göstermesi halinde evde izole olması ve PCR testi yaptırması, tutuklu ve mahkumlardan birinde COVID-19 semptomlarının olması halinde tek kişilik odaya (ayrı tuvalet ve banyosu olan ve iyi havalanan bir oda) alınması ve kişiden PCR numunesini alınması, el yıkama alışkanlığının artırılması için tekrarlanan eğitim verilmesi, risk grubundaki kişilere influenza (grip) ve pnömokok (zatürre) aşılarının yapılması.”

COVID-19 açısından risk grubunda olan ve hizmet verilen merkezlerde COVID-19 ile ilgili eğitimin verilmesi ve bu gibi yerlerde kişisel korunma ekipmanlarının eksiksiz tedarik edilmesinin hastalık bulaşını azaltmak açısından önemli olduğunu belirten Vudalı, toplumsal bulaşın arttığı bu dönemde yaşlı bakım hizmeti ve Merkezi Cezaevi’ndeki eksiklerin ivedilikle tamamlanması gerektiğini kaydetti.

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