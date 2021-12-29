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Tabipler Birliği: Yılbaşı Ve Seçim Etkinlikleri Toplumu Riske Atmasın

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Yılbaşı Ve Seçim Etkinlikleri Toplumu Riske Atmasın
Tabipler Birliği: Yılbaşı Ve Seçim Etkinlikleri Toplumu Riske Atmasın

COVID-19 Pandemi yönetiminde, salgın hızını kontrol ederek kayıpları ve sağlık sistemi üzerindeki baskıyı azaltmak kadar diğer sektörler üzerindeki olumsuz etkileri de en aza indirmek hedeflenmektedir.

 

Dünyadaki birçok ülke gibi ülkemizde de pandemi ile ekonomik gerilemeler olmuş, işsizlik artmış ve yoksulluk yaygınlaşmıştır. Bu durum beraberinde birçok istenmeyen etkiyi de getirmekte, halkın sağlığı giderek bozulmakta, eğitim ve sosyal-kamusal hayatta eşitsizlik giderek tırmanmaktadır.

 

Bütün bunlar, yaşamakta olduğumuz pandemiyi, sağlığı başa koyarak ilişkili tüm sektörlerle koordine biçimde yönetebilmeyi ve devletin dezavantajlı kesimlere destek vermesini gerektirmektedir.

 

Diğer yandan tüm dünyada vaka sayıları tırmanışta ve Omicron varyantı ciddi endişe yaratmaktadır. Topluma sürekli olarak bireysel tedbirleri hatırlatan yöneticilerimiz ise siyasilerin seçim kampanyalarını yürütmekteyken kuralları hiçe sayan davranışlarını görmezden gelmekte, ellerinde bulunan denetim ve cezalandırma yetki ve sorumluluğunu kıllanmamaktadır. COVID-19 tedbirlerine sürekli dikkat çekilen kararlara rağmen kalabalık kitleler halinde kapalı alanlarda toplantılar düzenleyen siyasi adaylara yönelik hiçbir yaptırım uygulanmamaktadır.

Seçim sürecinde yaşanan bu kural tanımazlık ve denetimsizlik sağlık çalışanlarında endişe yaratmakta, artan vaka sayılarına paralel sağlık servislerimiz ve yoğun bakımlarımızın doluluğu artmaktadır.

 

Hal böyle iken yaklaşan yılbaşı ile ilgili okullarda ve halkın kendi evlerinde yapacağı kutlamalara yönelik kısıtlamalar sıralanmış, ancak toplu kutlamaların yapılacağı eğlence mekanları, casino, konser alanları gibi mekanlara yönelik tedbirler yine geri planda kalmıştır.

Edindiğimiz bilgiye yönelik yılın son 2 gününde ülkemize çok sayıda uçak seferi ile yolcu taşınacak ve otellerimizde yılbaşı kutlamaları, konserler, kitlesel eğlencelerle gerçekleştirilecektir. Bu hareketlilik ve temasların, ilerleyen dönemde topluma vaka sayısında artış olarak yansımaması için ciddi tedbirler alınmalı, denetim ve kontroller yapılmalıdır. Aksi takdirde salgın kontrolünün elden kaçırılması durumunda alınmak zorunda kalınacak önlemlerle toplum olarak yeni sıkıntılar ve kayıplarla yüzleşmek zorunda kalabileceğiz.

 

Tüm ‘yönetici’ adaylarımızı ve siyasi partilerimizi pandemi kurallarına uymaya ve yetkili Sağlık Bakanlığı’mızı da hem seçim propaganda çalışmaları hem de yaklaşan yılbaşı kutlamalarına gerekli düzenleme ve denetimleri derhal uygulamaya açıkça çağırıyoruz. Bu denetim ve tedbirler Omicron varyantının ülkemizde görüldüğü bu günlerde halkımız ve ülkemiz yararına olacaktır ve hayati önem taşımaktadır.

 

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