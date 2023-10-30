Tabipler Birliği’nde uyarı: Estetik işlemler için sadece doktorlara başvurun!

Tabipler Birliği, estetik alanında hekim olmayan kişiler tarafından tıbbi işlemlerin uygulandığına dikkat çekerek, “Estetik işlemler için sadece doktorlara başvurun” açıklamasında bulundu.

Kıbrıs’ın kuzeyinde hekim olmayan kişiler tarafından dolgu, botoks, mezoterapi, ip askı, saç ekimi, altın iğne, fokuslu ultrason (HIFU) vb. tıbbi işlemlerin uygulandığı yönünde Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği’ne (KTTB) çeşitli şikayetler geliyor...

Konuyla ilgili yazılı açıklama yapan KTTB Yönetim Kurulu üyesi Dr. Şenel Beydola, “Bu tür uygulamalar birer tıbbi işlem olup, hekim müdahalesi gerektirecek komplikasyonlara sebep olabilir. Ayrıca belirtmek isteriz ki, KTTB yasası gereği tıbbi işlemler, sadece hekimler tarafından uygulanabilmektedir” ifadelerine yer verdi.

Dr. Şenel Beydola, 27 Ekim’de KTTB ve Polis Müdürlüğü iş birliği ile yapılan operasyonda, hekim olmayan kişilerce birçok izinsiz/ruhsatsız ve yetkisiz tıbbi işlem uygulayan bir merkez hakkında yasal işlem başlatıldığını kaydetti.

Her türlü tıbbi müdahale, cerrahi ve kozmetik işlemler için sadece hekimlere başvurulması gerektiğine vurgu yapan Beydola, “Bu ciddi bir halk sağlığı sorunudur ve bu konunun yakın takipçisi olup polis teşkilatı ile iş birliğine devam edeceğiz” diye konuştu.