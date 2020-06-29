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Tabipler Birliği’nden "1 Temmuz" Covid-19 davası

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Kıbrıs Türk Tabipler Birliği, 1 Temmuz’dan itibaren karantinasız giriş kararının iptal edilmesi ve yürütmenin durdurulmasıyla ilgili Yüksek İdare Mahkemesi’ne dava dosyaladı.
Tabipler Birliği’nden "1 Temmuz" Covid-19 davası

Tabipler Birliği, "1 Temmuz'la ilgili Bakanlar Kurulu'nun hava ve deniz limanlarından ülkeye girişlere yönelik" kararının iptali için Yüksek İdari Mahkemesi'ne başvurdu.

Tabipler Birliği, itiraz gerekçesi olarak ülkelerin risk durumuna göre hareket edilmediğini öne sürdü. Yüksek İdari Mahkemesi duruşma yaparak başvuruyu görüştü, 1 Temmuz'a erteledi, "İstidanın karşı tarafa tebliğine karar" verdi.

1 Temmuz saat 09.00'da itiraz görüşülecek. Tanju Öncül başkanlığındaki Yüksek İdare Mahkemesi, Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği'nin başvurusunun Bakanlar Kurulu adına Başsavcılığa gönderilmesine karar verdi.

Genç TV'de açıkladı: Talebimiz için yarına görüşme yapılacak diye umuyoruz

Tabipler Birliği Başkanı Özlem Gürkut, Kıbrıs Genç Tv’de Nazar Erişkin’in Bugüne Dair programında açıkladı; “Hükümetin 1 Temmuz kararının iptali gerekçesiyle Yüksek İdare Mahkemesi’ne başvuruda bulunduk” dedi.

Başlatılan hukuksal süreçle ilgili de bilgi vere Gürkut, “Talebimiz için yarına görüşme yapılacak diye umuyoruz. Eğer mahkeme durdurma kararı alırsa ‘karantina şartı ile gelişler’ söz konusu olacak ve ilgili kısım yürürlüğe girecek. Şu anki mevcut karantinalı gelişler uygulanması lazım.” dedi.

Genç Tv’de Nazar Erişkin’in Bugüne Dair programında konuşan Tabipler Birliği Başkanı Özlem Gürkut, konuyla ilgili özetle şu ifadeleri kullandı: 

“Tabipler Birliği olarak bugün Yüksek İdare Mahkemesinde, hukukçularımızla birlikte, bugün 1 Temmuz kararının iptalini ve yürütmenin durdurulmasını talep eden bir dava dosyaladık. Bakanlar Kurulu’nun 14 Haziran’da aldığı, 25 Haziran’da da tadilata gittiği kararla ülkeleri risk kategorilerine göre yapılan uygulamanın durdurulması için, bu taleple mahkemeye başvurduk.

Toplum sağlığının korunması için bir adım attık. Bu ülkede yaşayan tüm insanları, Bakanlar Kurulu üyelerini de koruyacak olan bir adımdır. Ocak’tan beridir sağlık altyapısında ek kapasite oluşturulması gerektiğini, sistemdeki mevcut hal ile zaten talebi karşılamaktan uzak olan sağlık sisteminin çökme yaşayacağını ve can kayıplarının yaşanacağı nedeniyle tüm bu endişeleri dile getiriyoruz. Bunu günlerdir, aylardır talep ediyoruz ama ciddi bir ilerleme yok.

Sınırlarımızın açılmasıyla, büyük bir özveri ile kontrol altında olan bu durum ortadan kalkabilir, hastalık yayılabilir, İtalya örneğini yaşayabiliriz.

Sağlık altyapımız hazır hale getirilsin, hazır olalım, sürekli kapalı kalalım demiyoruz. Virüs vardır ve devam edecektir ama önemli olan sağlık sistemimizle buna hazır hale gelmektir. Hükümetin açıkladığı ve hazırız söylemlerini anlayamıyoruz. Daha önceden olmayan ve yeni konan tek bir yatak görmedik, cihazlar depoda bekletiliyor, oksijen altyapısı oluşturuldu deniliyor ama bunlar normal yoğun bakım odalarıdır. Hemşirelerin yetiştirilmesi, her vardiyaya hemşire kapasitesi sayısı oluşturulmadı.”   

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