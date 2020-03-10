  • BIST 105.438
  • Altın 327,686
  • Dolar 6,1268
  • Euro 6,9799
  • Lefkoşa 15 °C
  • Mağusa 17 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 14 °C
  • İskele 17 °C
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 12 °C
SON DAKİKA#SONDAKİKA Diyarbakır’dan F-16 savaş uçakları kalktı.

Tabipler Birliği’nden Koronavirüs açıklaması: “Bir vakayla sınırlı kalmayacak”

» »
Tabipler Birliği’nden Koronavirüs açıklaması: “Bir vakayla sınırlı kalmayacak”
Tabipler Birliği’nden Koronavirüs açıklaması: “Bir vakayla sınırlı kalmayacak”

 

Tabipler Birliği Başkanı Gürkut, Kıbrıs Postası TV'de yayınlanan Sabahın Haberleri’ne bağlanarak, Koronavirüs ile ilgili belirtisi olmasa bile virüs taşınabileceğini söyleyerek,

Bakanlığın açıklamasını beklediklerini, ama bu vaka ile sınırlı kalmayacağının bilinmesi gerektiğini vurguladı.

Tabipler Birliği Başkanı Özlem Gürkut, Kuzey Kıbrıs’ta görülen ilk Koronavirüs vakası ile ilgili, hastalık görülen kişinin toplumun diğer kesimi ile temasının kesilmesi gerektiğini, temas edilenlerin ise 2 ile 14 gün arasında izlenmesi gerektiğini belirtti.

Konuyla ilgili Canan Onurer’in sunduğu Sabahın Haberleri’ne bağlanan Özlem Gürkut, vaka ile ilgili ayrıntılı bilgiyi Sağlık Bakanlığı’nın açıklamasını beklediklerini, ama bu vaka ile sınırlı kalmayacağının bilinmesi gerektiğini vurguladı.

“HASTALIK BELİRTİLERİ 14 GÜN SONRA ORTAYA ÇIKABİLİYOR”

Zaten geleceğinin bilindiğini, bu nedenle hazırlıklı ve bilinçli olunması gerektiğini söyleyen Gürkut, “Bu bir Alman turist, ama temas ettiği kişilerin 2 ile 14 gün arasında gözetim altında tutulması gerekir. Hastalık belirtileri 14 gün sonra ortaya çıkabiliyor, hatta dünyada 27 güne kadar uzamış kuluçkalar da olduğu söyleniyor” şeklinde konuştu.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Korkutan Durum: Testi pozitif çıkan Dr. 5 gündür hastalar ile temas ediyordu09 Mart 2020 Pazartesi 22:15
  • Sağlık Bakanlığı: İki turist karantinaya alındı09 Mart 2020 Pazartesi 21:09
  • Yeni Şafak: Koronavirüs üretilmiş bir virüs, seçkin bir ırk oluşturma planlarını biliyoruz09 Mart 2020 Pazartesi 19:28
  • Dünyanın en yaşlı erkeğinden Koronavirüs açıklaması: Siz asıl İspanyol gribini görecektiniz09 Mart 2020 Pazartesi 19:11
  • Pilli:DSÖ’nün açıklaması ile birlikte olası Korona virüs salgınına yönelik hazırlıklara hemen başladık09 Mart 2020 Pazartesi 16:12
  • Son dakika haberi: Doktorlar şaşkına döndü! Koronavirüste sürpriz gelişme09 Mart 2020 Pazartesi 11:45
  • Mısır'da Kovid-19 Kaynaklı İlk Ölüm09 Mart 2020 Pazartesi 11:15
  • Katar'dan 14 Ülkeden Gelen Yolculara Giriş Yasağı09 Mart 2020 Pazartesi 10:42
  • İtalya'da ölü sayısı 24 saatte 133 arttı: 14 kent karantinada09 Mart 2020 Pazartesi 10:15
  • Çin’de Kovid-19 salgını nedeniyle can kaybı 3122’ye yükseldi09 Mart 2020 Pazartesi 09:39
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti