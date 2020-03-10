Tabipler Birliği’nden Koronavirüs açıklaması: “Bir vakayla sınırlı kalmayacak”

Tabipler Birliği Başkanı Gürkut, Kıbrıs Postası TV'de yayınlanan Sabahın Haberleri’ne bağlanarak, Koronavirüs ile ilgili belirtisi olmasa bile virüs taşınabileceğini söyleyerek,

Bakanlığın açıklamasını beklediklerini, ama bu vaka ile sınırlı kalmayacağının bilinmesi gerektiğini vurguladı.

Tabipler Birliği Başkanı Özlem Gürkut, Kuzey Kıbrıs’ta görülen ilk Koronavirüs vakası ile ilgili, hastalık görülen kişinin toplumun diğer kesimi ile temasının kesilmesi gerektiğini, temas edilenlerin ise 2 ile 14 gün arasında izlenmesi gerektiğini belirtti.

Konuyla ilgili Canan Onurer’in sunduğu Sabahın Haberleri’ne bağlanan Özlem Gürkut, vaka ile ilgili ayrıntılı bilgiyi Sağlık Bakanlığı’nın açıklamasını beklediklerini, ama bu vaka ile sınırlı kalmayacağının bilinmesi gerektiğini vurguladı.

“HASTALIK BELİRTİLERİ 14 GÜN SONRA ORTAYA ÇIKABİLİYOR”

Zaten geleceğinin bilindiğini, bu nedenle hazırlıklı ve bilinçli olunması gerektiğini söyleyen Gürkut, “Bu bir Alman turist, ama temas ettiği kişilerin 2 ile 14 gün arasında gözetim altında tutulması gerekir. Hastalık belirtileri 14 gün sonra ortaya çıkabiliyor, hatta dünyada 27 güne kadar uzamış kuluçkalar da olduğu söyleniyor” şeklinde konuştu.