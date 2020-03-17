  • BIST 86.155
  • Altın 312,835
  • Dolar 6,4314
  • Euro 7,0559
  • Lefkoşa 12 °C
  • Mağusa 13 °C
  • Girne 13 °C
  • Güzelyurt 9 °C
  • İskele 13 °C
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara 5 °C
SON DAKİKA#SONDAKİKA Diyarbakır’dan F-16 savaş uçakları kalktı.

Tabipler Birliği’nden uyarı

» »
Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği  bütün dünyada olduğu gibi KKTC’de de COVID-19 virüsünün hayatı etkilediğini belirterek, KKTC etrafındaki ülkelerden zaman zaman gelen kötü haberlerin kaygı ve endişeyi artırdığını belirtti.
Tabipler Birliği’nden uyarı

 

Dr. Özlem Gürkut Tabipler Birliği adına yaptığı yazılı açıklamada, CDC tarafından hazırlanan ve hem erişkinler hem de çocuklar için “Bulaşıcı Hastalık Salgınları Sırasında Stresle Baş Etme Yolları” ile ilgili rehberi toplumla paylaşmak istediklerini ifade etti.

Gürkut açıklamasında “Bir bulaşıcı hastalık salgını olduğunu duyduğunuzda sizin için risk az veya hiç yoksa bile bazı stres belirtileri deneyimleyebilirsiniz. Bunların bir kısmı normal stres belirtileridir ve günler içinde azalması beklenir. Ancak siz ya da bir yakınınız bu belirtileri çok yoğun ve bir haftayı aşkın süre deneyimliyorsanız ve bahsedilen baş etme yöntemleri işe yaramamışsa bir psikiyatrist veya psikoloğa başvurmanız gerekmektedir.” ifadelerine yer verdi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Koronavirüs’ün Yayılmasına Karşı Koruyucu 14 Kurala Uyalım17 Mart 2020 Salı 15:12
  • Koronavirüs'e yakalanan Olga Kurylenko neler yaşadığını anlattı17 Mart 2020 Salı 14:57
  • Koronavirüse karşı bağışıklık sistemini güçlendirmenin 8 yolu17 Mart 2020 Salı 14:23
  • Avrupa’da Koronavirüs: İsviçre Ve Fransa'da Ordu Devreye Giriyor17 Mart 2020 Salı 12:57
  • Koronavirüsün Dünya Ekonomisine Maliyeti 347 Milyar Doları Bulabilir17 Mart 2020 Salı 12:45
  • Dünya genelinde Kovid-19 bulaşan kişi sayısı 182 bini aştı17 Mart 2020 Salı 12:30
  • Koronavirüs: İnsanlar üzerinde ilk aşı denemesi ABD'de yapıldı17 Mart 2020 Salı 12:28
  • Koronavirüs tespit edilen Tom Hanks ve eşi Rita Wilson hastaneden çıktı17 Mart 2020 Salı 12:26
  • İran'da Koronavirüse Karşı Alınan Önlemleri17 Mart 2020 Salı 12:20
  • Uzmanından "Dezenfektan" Kullanımı Uyarısı17 Mart 2020 Salı 12:10
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti