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Tabipler de Dr. Özlem Gürkut yeniden Başkan

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Tabipler de Dr. Özlem Gürkut yeniden Başkan seçildi. Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği 23. Olağan Gelen Kurulu'nda tek aday olan Dr. Özlem Gürkut oybirliği ile yeniden seçildi.
Tabipler de Dr. Özlem Gürkut yeniden Başkan

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği 23. Olağan Gelen Kurulu bugün Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, doktor milletvekilleri, KTTO Başkanı Dr. Yonca Morris ve KTDTO Başkanı Dr. Dt. Kaan Asvaroğlu’nun ve KTTB üyelerinin katılımıyla gerçekleşti.

Genel kurulun Divan Başkanlığını Dr. Adil Özyılkan, sekreterliklerini Dr. Ömer Taşargöl, Dr. Mehtap Halıcı ve Dr. Fidan Şenova yaptı.

Genel Kurul 314 hekimin katılımıyla gerçekleştirildi.

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Başkanlığına tek aday olan Dr. Özlem Gürkut oybirliği ile seçildi. Yönetim Kurulu, Onur Kurulu ve Denetleme Kurulu seçimleri de genel kurulda yapıldı.

 

Yönetim Kurulu:

Dr. Düriye Deren Oygar

Dr. Elşen Mülazimoğlu

Dr. Derlen Özgeç

Dr. Çağrı Cemaller

Dr. Minel Özen

Dr. Dt. Okan Yücel

Dr. Dt. Ahmet Özant

Dt. Erim Tandoğdu

 

Yönetim Kurulu Yedek Üyeler:

Dr. Ceyhun Dalkan 

Dr. Pembe Eriz

Dr. Sadrettin Tuğcu

Dr. Yeliz Engindereli

 

Onur Kurulu:

Dr. Sonuç Büyük

Dr. Sibel Tozakı

Dr. Çiğdem Mehmetoğlu

Dr. Mehmet Avcı

Dt. Ayşe Günbay

Dr. Dt. Sevim Bektaş

 

Onur Kurulu Yedek Üyeler

Dr. Rüveyde Bundak

Dr. Dt. Filiz Besim

 

Denetleme Kurulu

Dr. Ceyhun Birinci

Dr. Mehmet Mehmetoğlu

Dr. Hasan Şafakoğulları

 

Denetleme Kurulu Yedek Üyeler:

Dr. Bülent Dizdarlı

 

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