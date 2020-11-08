Tabipler de Dr. Özlem Gürkut yeniden Başkan

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği 23. Olağan Gelen Kurulu bugün Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, doktor milletvekilleri, KTTO Başkanı Dr. Yonca Morris ve KTDTO Başkanı Dr. Dt. Kaan Asvaroğlu’nun ve KTTB üyelerinin katılımıyla gerçekleşti.
Genel kurulun Divan Başkanlığını Dr. Adil Özyılkan, sekreterliklerini Dr. Ömer Taşargöl, Dr. Mehtap Halıcı ve Dr. Fidan Şenova yaptı.
Genel Kurul 314 hekimin katılımıyla gerçekleştirildi.
Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Başkanlığına tek aday olan Dr. Özlem Gürkut oybirliği ile seçildi. Yönetim Kurulu, Onur Kurulu ve Denetleme Kurulu seçimleri de genel kurulda yapıldı.
Yönetim Kurulu:
Dr. Düriye Deren Oygar
Dr. Elşen Mülazimoğlu
Dr. Derlen Özgeç
Dr. Çağrı Cemaller
Dr. Minel Özen
Dr. Dt. Okan Yücel
Dr. Dt. Ahmet Özant
Dt. Erim Tandoğdu
Yönetim Kurulu Yedek Üyeler:
Dr. Ceyhun Dalkan
Dr. Pembe Eriz
Dr. Sadrettin Tuğcu
Dr. Yeliz Engindereli
Onur Kurulu:
Dr. Sonuç Büyük
Dr. Sibel Tozakı
Dr. Çiğdem Mehmetoğlu
Dr. Mehmet Avcı
Dt. Ayşe Günbay
Dr. Dt. Sevim Bektaş
Onur Kurulu Yedek Üyeler
Dr. Rüveyde Bundak
Dr. Dt. Filiz Besim
Denetleme Kurulu
Dr. Ceyhun Birinci
Dr. Mehmet Mehmetoğlu
Dr. Hasan Şafakoğulları
Denetleme Kurulu Yedek Üyeler:
Dr. Bülent Dizdarlı
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