Tabipler, Hukukçular, Mimar ve Mühendislerden "Külliyeye Hayır" eylemine çağrı
12 Kasım Cumartesi (yarın), saat 16.00'da Lefkoşa Kermiya Çemberi'nde düzenlenecek "Külliyeye Hayır" yürüyüşüne üyelerimizi ve halkımızı katılmaya davet ederiz.
Tabipler, Hukukçular, Mimar ve Mühendislerden "Külliyeye Hayır" eylemine çağrı
12 Kasım Cumartesi (yarın), saat 16.00'da Lefkoşa Kermiya Çemberi'nde düzenlenecek "Külliyeye Hayır" yürüyüşüne üyelerimizi ve halkımızı katılmaya davet ederiz.
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