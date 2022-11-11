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Tabipler, Hukukçular, Mimar ve Mühendislerden "Külliyeye Hayır" eylemine çağrı

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Tabipler, Hukukçular, Mimar ve Mühendislerden "Külliyeye Hayır" eylemine çağrı
Tabipler, Hukukçular, Mimar ve Mühendislerden "Külliyeye Hayır" eylemine çağrı

Tabipler, Hukukçular, Mimar ve Mühendislerden "Külliyeye Hayır" eylemine çağrı

12 Kasım Cumartesi (yarın), saat 16.00'da Lefkoşa Kermiya Çemberi'nde düzenlenecek "Külliyeye Hayır" yürüyüşüne üyelerimizi ve halkımızı katılmaya davet ederiz.

 

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