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Tabipler, Pandemiyle Mücadelede “Maske-Mesafe-Hijyen Ve Denetim” Vurgusu Yaptı

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“Covid-19 Tedavisinde Kullanıma Giren Molnupiravir Etken Maddeli İlacın Temini İçin İvedilikle Girişim Başlatılmalı”
Tabipler, Pandemiyle Mücadelede “Maske-Mesafe-Hijyen Ve Denetim” Vurgusu Yaptı

Tabipler Birliği, bireylere sosyal mesafe-maske-hijyen kurallarına uymak gibi önemli sorumluluk düştüğünü ancak eğitim ve sağlık sisteminin sürdürülebilir olması için denetimlerin sıkılaştırılması ve kamusal alanlarda belirli düzenlemelere gidilmesi gerektiğini vurguladı.

Covid-19 hastalığının tedavisi için onaylanan ve kullanıma giren Molnupiravir etken maddeli ilacın temini için ivedilikle girişim başlatılmasının hayati öneme sahip olduğuna işaret eden birlik, toplum bağışıklığının en önemli basamağı olan aşılanma oranlarının artırılması için herkesin üzerine düşeni yapması gerektiğini yineledi.

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Yönetim Kurulu, ciddiyeti giderek artan Covid 19 pandemisiyle mücadelede ülkenin durumu ve yapılması gerekenlere ilişkin değerlendirme yaptı.

Birlik açıklamasında, ülkede olduğu gibi birçok Avrupa ülkesinde de ciddi boyutlara ulaşan salgına karşı ciddi tedbirler alındığına vurgu yaparak, son 14 günde test pozitiflik oranının yüzde 1.27’ye yükseldiği ülkede 100 bin kişide vaka sayısının 331’den 510’a yükseldiği ve servis takiple yoğun bakım ünitesindeki hasta sayısının da arttığı belirtildi.

Açıklamada, “Geldiğimiz noktada sosyal mesafe, maske kullanımı ve hijyen kuralarına en azami şekilde uymamız elzemdir. Özellikle risk grubundaki kişilerin sosyal temasları en aza indirmesi, mümkün olduğunca kalabalık alanlardan uzak durması; toplu alanlara girmek zorunda kalındığında sosyal mesafe-maske-hijyen kurallarına uyulması ciddi önem taşımaktadır. Bu nedenle sevdiklerimizi korumak adına bireylere önemli sorumluluk düşmektedir” denildi.

Bireylere düşen sorumlulukların yanı sıra yönetimsel açıdan da açık olan sektörlerde ciddi bir denetim uygulanmasının elzem olduğunu vurgulanan açıklamada, daha önceki dönemlerde yaşanan denetim zafiyetinin vaka sayılarının hızla katlanmasına sebep olduğu kaydedildi.

Açıklama şöyle devam etti:
“Vaka sayılarının tırmanışa geçtiği şu günlerde olmazsa olmazımız olan eğitim ve sağlık sisteminin sürdürülebilir olması için denetimlerin sıkılaştırılmasından başka, kamusal ve sosyal alanlarda belirli düzenlemelere gidilmesi de gerekmektedir. Özellikle toplu etkinlik alanlarında veya kapalı alanlarda yapılan yüksek riskli aktivitelerde düzenleme ve kısıtlamalara gitmek önem arz etmektedir. Söz konusu etkinlik ve aktivitelerin neler olduğu ise yine Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı yüksek riskli aktiviteler listesinde mevcuttur”

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği, FDA tarafından Covid-19 hastalığının tedavisi için onaylanan ve kullanıma giren Molnupiravir etken maddeli ilacın temini için Sağlık Bakanlığı tarafından ivedilikle girişim başlatılması gerektiğini savundu.

Aşılanma oranlarının artırılması için hem bireysel, hem de yönetimsel olarak herkesin üzerine düşeni yapması gerektiği kaydedilen açıklamada, “Biliyoruz ki aşılanma yalnızca sizi değil, etrafınızdaki bireyleri de korumak adına önemlidir. Toplum bağışıklamasındaki en önemli basamağın aşılar olduğunu bir kez daha hatırlatmak isteriz” denildi.

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