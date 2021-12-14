Tabipler Ve Öğretmenlerden İki Okula Ziyaret

TABİPLER BİRLİĞİ VE ÖĞRETMEN SENDİKALARI, PANDEMİ İLE MÜCADELEDE EKSİKLİKLERİ TESPİT EDİP ÇÖZÜM ÖNERİLERİ SUNMAK ÜZERE LEFKOŞA TÜRK LİSESİ İLE ŞEHİT TUNCER İLKOKULU’NU ZİYARET ETTİ

ÜÇ ÖRGÜTÜN TEMSİLCİLERİ HAZIRLADIKLARI “COVİD- 19 PANDEMİSİNDE SÜRDÜRÜLEBİLİR YÜZ YÜZE EĞİTİM KILAVUZU”NU DA DAĞITTI

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği (KTTB), Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) ve Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), ülkede ve okullarda artan Covid-19 vakaları nedeniyle Lefkoşa Türk Lisesi ile Şehit Tuncer İlkokulu’nu ziyaret etti.

Covid-19'la mücadelede uygulamada yaşanması muhtemel eksiklik ve aksaklıkların yerinde tespiti, gözlemlenmesi ve gerekli çözüm önerilerinin oluşturulması amacıyla temsili olarak seçilen iki okulu ziyaret eden heyet, hazırladıkları “Covid- 19 Pandemisinde Sürdürülebilir Yüz Yüze Eğitim Kılavuzu”nu da dağıttı.

Öte yandan, KTTB, KTÖS ve KTOEÖS, yarın saat 11.00’de Sağlık Bakanlığı önünde okullarda alınması gereken Covid-19 önlemleri ile ilgili basın toplantısı ve eylem düzenleyeceklerini açıkladı.

GÜRKUT: “OKULLARDA YÜZ YÜZE EĞİTİME ARA VERİLMESİ, ALINMASI GEREKEN SON TEDBİR OLMALI”

KTTB Başkanı Dr. Özlem Gürkut, ziyaret öncesi Lefkoşa Türk Lisesi önünde yaptığı konuşmada, kış mevsiminin gelmesiyle toplumda görülen vakaların ve dolayısıyla okullardaki vakaların arttığına dikkat çekerek, pandemiyle mücadelede en pahalıya mal olan okullarda yüz yüze eğitime ara verilmesinin, alınması gereken son toplumsal tedbir olduğunu belirtti.

Gürkut, eğitim döneminde yüz yüze eğitimin sürdürülebilmesi adına hangi tedbirlerin alınması ve düzenlenmelerin yapılması gerektiğini içeren bir kılavuz hazırladıklarını anımsatarak, bu kılavuz ışığında okullarda tespitleri yapacaklarını ve daha iyiye varabilmek adına çözüm önerilerini ortaya koyacaklarını söyledi.

Yüz yüze eğitimin devamı için sınıf içerisinde alınacak tedbirlerin önemine de değinen Gürkut, “Kapalı alandayken çocukların tümünün ve öğretmenin maskeli olması, sınıfın etkin bir şekilde havalandırılıyor olması, çocukların sıralarda tek tek oturması ve aralarında maskeliyken 1 metreden daha fazla mesafenin korunmuş olması gerekmektedir. O zaman sadece bir pozitifin yanında 3-4 öğrenci temaslı olacaktır. Diğer öğrenciler yüz yüze eğitime devam edebilecektir” dedi.

Gürkut, aynı zamanda, okullarda herhangi bir belirti olmadan tarama testlerinin yapılmasıyla, vakaların çok daha kısa sürede tespit edilebileceğine ve yayılımın önüne geçilebileceğine dikkat çekti.

ELCİL: “ESAS SORUN DENETİMSİZLİKTE”

KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil de yaptığı konuşmada, okullarda okul idaresinin bulaşı önleme noktasında önlemler aldığını ancak esas vaka artış sebebinin dışarıdan, taşımacılıktan, çocukların gittiği dershanelerden ve sosyal yaşamın denetimsizliğinden kaynaklandığını belirtti.

KTÖS, KTOEÖS ve KTTB olarak bu konuda duyarsız kalmadıklarını, siyasiler üzerine baskı kurmaya ve önerilerini aktarmaya devam ettiklerini ve edeceklerini söyleyen Elcil, ihmal ve altyapı yetersizliği nedeniyle gelinen noktanın iç açıcı olmadığını öne sürdü.

Diğer ülkelerde, öğrencinin temaslı olması durumunda, öğretmen sınıfta ders anlatmaya devam ederken, temaslı öğrencinin de evinde sınıfı izleme, dersi takip etme şansı olduğuna değinen Elcil, ülke okullarında böyle bir sistemi oluşturacak altyapı ve bütçenin olmadığına dikkat çekti ve şunları söyledi:

“1974’ten 2020 yılına kadar 82 cami, 17 okul ve 1 hastane yapıldı. Sivil yaşamı öngören bir anlayış söz konusu değil. Altyapı yönünden bunların sıkıntılarını yaşıyoruz, bu nedenle 40 kişilik sınıflarımız var.”

GÜNEYLİ: “RUTİN TESTLERİN OKULLARDA YAPILMASI GEREKİYOR”

KTOEÖS Mali Sekreteri Mehmet Güneyli ise, okullardaki mevcut problemlerin en büyüklerinin sınıfların kalabalıklığı ve taşımacılık olduğunu söyledi ve denetim yapılmasının önemine dikkat çekti.

Güneyli, öğrenciler tarafından haftalık yapılması beklenen rutin testlere de değinerek, çoğu ailenin iş ve diğer problemlerden dolayı çocuklarını haftalık teste götürmekte sıkıntı yaşadığını belirterek, bu testlerin okullarda da yapılması gerektiğini söyledi.

Bu anlamda Sendika olarak bazı adımlar attıklarını ve test yapan kurumları birkaç okula yönlendirdiklerini kaydeden Güneyli, “Demek ki yapılabiliyor. Bakanlığın bunu daha geniş ölçüde, tüm okullarda yapmasını talep ediyoruz” dedi.