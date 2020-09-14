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SON DAKİKABakan Pilli:Toplam 1996 test yapıldı, 20 pozitif vakaya rastlandı, 5 kişi taburcu edildi

Tabipleri Birliği Başkanı Gürkut:Pilli şahıslara göre karar üretiyor

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Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Başkanı Dr. Özlem Gürkut, Sağlık Bakanı Ali Pilli’yi koronavirüsle mücadelede şahıslara göre karar üretmekle suçladı.
Tabipleri Birliği Başkanı Gürkut:Pilli şahıslara göre karar üretiyor

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Başkanı Dr. Özlem Gürkut, Sağlık Bakanı Ali Pilli’yi koronavirüsle mücadelede şahıslara göre karar üretmekle suçladı.

Gürkut yaptığı yazılı açıklamada, “Sağlık Bakanlığı’nı ciddiyete, bilimsel zeminde kararlar üretmeye, sorumluluk almaya davet ediyoruz. Sağlık Bakanı ve Sağlık Bakanlığı Müsteşarını şahıslara özel kararlar üretip uygulamalar yapmayı bırakıp tüm toplumun sağlığını koruyacak şekilde hareket etmeye davet ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanlığı ile Yakın Doğu Üniversitesi arasında, YDÜ bünyesinde bulunan Girne Üniversitesi'ne bağlı Oasis Otel'in karantina oteli olarak kullanımına dair imzalanan protokole de değinen Gürkut, bir hafta önce yapılan bu anlaşmanın topluma niye açıklanmadığı konusunda açıklama talep etti.

Gürkut, Covid-19 test sonuçları pozitif olan Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanı Erhan Arıklı’nın da protokol kapsamında Oasis Otel'e yerleştirildiğine işaret etti.

Özel hastanenin en başından tüm halkın yararlanabileceği pandemi hastanesi haline getirilmesi gerektiğini belirten Gürkut, “Otellerin de karantina oteli olarak kullanılmasını sağlamalı, sadece seçilmiş birkaç kişiye imtiyaz sağlayacak şekilde kullanılmasına olanak sağlamamalıdır. Bu merkezlerde takip ve tedavisi yapılacak temaslı ve hastaların kayıtları Sağlık Bakanlığı’na bildirilmeli, düzenli denetim yapılmalıdır. Yasa buna elvermektedir” dedi.

Tabipler Birliği Başkanı Gürkut, “SARS-CoV-2 PCR testi yapan merkezlerin sonuçları Sağlık Bakanlığı’na bildiriliyor mu? Bu test sonuçları kamuoyu ile paylaşılıyor mu? Pozitif çıkan vakalar Devlet Hastanesi’ne alınıp, tetkik-tedavileri ve temaslı takipleri yapılıyor mu?” diye de sordu.

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