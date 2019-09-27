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Tabipleri Birliği: HIV pozitif vakaların arttı, riskli gruptan insanlar HIV testi yapmalı

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Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği HIV pozitif vakalarının toplumda artış gösterdiğine dikkat çekerek özellikle riskli gruba HIV testi yapılması gerektiğini hatırlattı.
Tabipleri Birliği: HIV pozitif vakaların arttı, riskli gruptan insanlar HIV testi yapmalı

Tabipler Birliği Başkanı Dr. Özlem Gürkut ve Koruyucu Hekimlik ve Halk Sağlığı Sorumlusu Dr. Emre Vudalı imzasıyla yayınlanan yazlı açıklamada, HIV hastalığının toplumdaki seyrini azaltmak için, tanı almamış hastaların tanı almalarının sağlaması gerektiği belirtildi.

Öncelikli olarak yüksek risk gruplarının belirlenmesi ve bu gruptaki kişilerin normal toplumdaki kişilere göre daha sık test yaptırmaları gerektiği kaydedilen açıklamada, risk grubunda olanların zaman kaybetmeden mutlaka test yaptırması istendi.

KKTC’DEKİ HIV POZİTİF SAYISI EYLÜL İTİBARIYLA 74…

CDC’nin (CentersforDisease Control andPrevention), 13-64 yaşındaki herkese en az bir defa. Risk grubundaki kişilere ise yılda bir test yaptırmayı önerdiği hatırlatılan açıklamada, KKTC’deki HIV pozitif sayısının Eylül 2019 itibari ile 74 olduğu kaydedildi.

HIV’le ilgili risk grubunda olanlarsa, korunmasız cinsel ilişki yaşayan ve birden fazla partnerle olanlar, damar içi ilaç bağımlılığı ve ortak enjektör kullanımı olanlar, HIV pozitif bir kişi ile ilişki yaşayanlar, görülme sıklığı yüksek bölgelere seyahat eden ya da orada yaşayanlar, cinsel saldırıya maruz kalanlar, erkekler arası homoseksüel ilişki yaşayanlar, para karşılığı cinsel ilişki yaşayan kişiler olarak açıklandı.

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