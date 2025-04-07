  • BIST 9407.17
  • Altın 3649.653
  • Dolar 37.9937
  • Euro 41.5081
  • Lefkoşa 22 °C
  • Mağusa 21 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 21 °C
  • İskele 21 °C
  • İstanbul 4 °C
  • Ankara 18 °C
SON DAKİKAİsrail'den yeni tahliye emirleri: Gazze'nin güneyindeki Refah kentinden göç başladı

Tabipleri Birliği: Laik, demokratik ve adil bir toplum için buradayız

» »
Tabipleri Birliği, yarın saat 18.00’de Lefkoşa Dereboyu’nda yapılacak eyleme katılım çağrısı yaptı. Laik düzenin, öğretmenlerin ve bilimsel eğitimin savunulacağı eylem için KTTB, “Atatürk ilkelerine bağlıyız, aydınlık bir gelecek için meydanlardayız” dedi
Tabipleri Birliği: Laik, demokratik ve adil bir toplum için buradayız

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği (KTTB), hekimlerin yarın meydanda olacağını bildirdi.

Yazılı açıklamada, “Laik, Demokratik ve Adil Bir Toplum İçin Harekete Geçiyoruz! Laik Düzenin ve Öğretmenlerimizin Yanındayız!” diyen hekimler, yarın saat 18.00’de Lefkoşa’da Dereboyunda yer alacak eyleme katılım çağrısı yaptı.

KTTB, “Atatürk ilkelerine yürekten bağlı, laik ve demokratik toplum yapımızın siyasi pazarlıklara konu edilmesine karşı çıkıyoruz. Çocuklarımızın haklarının korunmasını, laik ve bilimsel eğitim sisteminin sürdürülmesini savunuyoruz. Laik, demokratik ve adil bir düzeni desteklemek adına tüm halkımızı ve meslektaşlarımızı, aydınlık bir gelecek için birlikte olmaya çağırıyoruz” dedi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Trafik Kazası (GELİŞME) 06 Nisan 2025 Pazar 22:36
  • Erhürman’ın genel başkanlığını ve cumhurbaşkanı adaylığını onayladı06 Nisan 2025 Pazar 21:53
  • İşte Kurultay'da seçilen CTP Parti Meclisi üyeleri06 Nisan 2025 Pazar 21:40
  • Tufan Erhürman’ın Cumhurbaşkanı adaylığı onaylanacak06 Nisan 2025 Pazar 10:47
  • Tosunoğlu: Dokunulmazlık zırhının arkasına saklanacak değilim05 Nisan 2025 Cumartesi 21:34
  • BTHK: Siber saldırı girişimini doğruladı!05 Nisan 2025 Cumartesi 10:39
  • Trafik uygulamaları ve cezalarda yeni dönem başladı05 Nisan 2025 Cumartesi 09:08
  • CTP, 29’uncu kurultayını Pazar günü yapıyor: Tek aday Erhürman04 Nisan 2025 Cuma 17:44
  • UBP Tatar'ı destekleyecek04 Nisan 2025 Cuma 16:42
  • Sağlık Bakanlığı’ndan Volkan Konak açıklaması: Sanatçının son anlarına ait yeni görüntüler paylaşıldı04 Nisan 2025 Cuma 11:01
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti