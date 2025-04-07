Tabipleri Birliği: Laik, demokratik ve adil bir toplum için buradayız

Tabipleri Birliği, yarın saat 18.00’de Lefkoşa Dereboyu’nda yapılacak eyleme katılım çağrısı yaptı. Laik düzenin, öğretmenlerin ve bilimsel eğitimin savunulacağı eylem için KTTB, “Atatürk ilkelerine bağlıyız, aydınlık bir gelecek için meydanlardayız” dedi

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği (KTTB), hekimlerin yarın meydanda olacağını bildirdi.

Yazılı açıklamada, “Laik, Demokratik ve Adil Bir Toplum İçin Harekete Geçiyoruz! Laik Düzenin ve Öğretmenlerimizin Yanındayız!” diyen hekimler, yarın saat 18.00’de Lefkoşa’da Dereboyunda yer alacak eyleme katılım çağrısı yaptı.

KTTB, “Atatürk ilkelerine yürekten bağlı, laik ve demokratik toplum yapımızın siyasi pazarlıklara konu edilmesine karşı çıkıyoruz. Çocuklarımızın haklarının korunmasını, laik ve bilimsel eğitim sisteminin sürdürülmesini savunuyoruz. Laik, demokratik ve adil bir düzeni desteklemek adına tüm halkımızı ve meslektaşlarımızı, aydınlık bir gelecek için birlikte olmaya çağırıyoruz” dedi.