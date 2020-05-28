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Tabipleri Odası'ndan Hastane'ye bağış

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Kıbrıs Türk Tabipleri Odası  Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne  anestezi ve yoğun bakım uygulamalarında ihtiyaç duyulan 2 adet Kapnografi cihazı bağışladı.
Tabipleri Odası'ndan Hastane'ye bağış

Kıbrıs Türk Tabipleri Odası  Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne  anestezi ve yoğun bakım uygulamalarında ihtiyaç duyulan 2 adet Kapnografi cihazı bağışladı.

Kıbrıs Türk Tabipleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Mustafa Taşcıoğlu yaptığı yazılı açıklamada, Aralık 2019 tarihinde başlayıp hızla tüm dünyaya yayılan ve ülkelerin gerek sağlık sistemlerini gerekse de sosyo-ekonomik düzenini sarsan Kovid-19 pandemi sürecinin yaşandığı kaydedildi. 

Taşçıoğlu, pandemi hastanesi olarak kullanılan Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi anestezi ve yoğun bakım uygulamalarında ihtiyaç duyulan 2 adet Kapnografi cihazının Kıbrıs Türk Tabipleri Odası Yönetim Kurulu tarafından satın alınarak, Başhekim Dr. Adil Özyılkan huzurunda Anestezi Klinik Şefi Dr. Faika Deniz’e teslim edildiğini belirtti.

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