Tacan Reynar: CTP sağa kaydı!

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Milletvekili adayı Kıdemli eski Yargıç Tacan Reynar, topluma umutsuzluk aşılanmaması gerektiğini kaydederek, sol partilerin “büyümek” adı altında sağa kaydığının görüldüğünü ancak gerçek bir sol siyaset güden Toplumcu Demokrasi Partisi’nin (TDP) anahtar parti konumuna geleceğini belirtti.

Reynar: Meclis’te yasalar bağlamında yapılacak çok şey var

Özgür Web TV’de yayınlanan “Özgür Haber” programında Pınar Barut’un sorularını yanıtlayan Reynar, toplumun motivasyonunun düşük gibi görünse de aslında siyasetten beklentisinin çok yüksek olduğunu, kendisinin de Yargıçlık yaptığı dönemler de dahil her zaman ciddi bir tempoda çalıştığını ve bu beklentinin kendisini kamçıladığını, hizmet noktasında da motive ettiğini söyledi.

Reynar, “Meclis’te özellikle yasalar bağlamında yapılacak o kadar çok şey var ki; Bilişim Suçları Yasası’ndan tutun da Ceza Yasası’nda birçok düzenlemeye kadar. Hangi suç olduğunu söylemeyeceğim ama bugün cezası 1 TL olan suçlar var yasamızda. Meclis’te de hukukçular var ama demek ki yeterli değil ya da verimli değil. Daha çok hukukçuya ihtiyacımız var” dedi.

“Ana muhalefet CTP’nin ‘büyüyeyim’ derken sağa kaydığını düşünüyorum”

Ülkede uzun zamandır dillendirilen “solda birliği” yaratmanın çok önemli olduğunu, bunu hala savunduğunu, TDP&TKP birleşmesinin de solda birliğin çok önemli bir örneği olduğunu belirten Reynar, bu birlik halinin sadece tek çatı altında toplanarak da değil söylemler noktasında da olabileceğine dikkat çekti.

“Solda birliğin olamamasının nedeniyle ilgili temel noktanın kişisel çıkarlar olduğunu düşünüyorum” diyen Reynar, “Ben büyüyeyim, büyürken bir de sağa kayayım deniliyor. Yani diğerlerini görmezden geleyim, sadece ben büyüyeyim anlayışı var. Ana muhalefet CTP’nin de bu anlamda sağa kaydığını düşünüyorum. Bu benim için de üzücü çünkü CTP içinde yoldaşlarım var” ifadelerini kullandı.

“TDP anahtar parti pozisyonuna gelecek”

CTP’nin büyümek adına sağ politikalara yaklaştığının görüldüğünü kaydeden Reynar, ülkede solun varlığının da çok tartışmalı olduğunu ancak sosyal adaleti öncüleyen, bunu programında dillendiren ve sol politika izleyen TDP’nin anahtar parti pozisyonuna geleceğini belirtti.

Reynar, “Türkiye’de de kendisine sol diyenler sağa kayıyor. Son parlamento seçimlerinde bu kesimlerin daha da muhafazakarlaştıklarını görüyoruz. Sonuç olarak kendi ülkemizde yüzünüzü toplumunuza döndüğünüzde zaten cevabı alıyorsunuz. Önemli olan budur” dedi.

“Sizden bize umutsuzluk miras kalmamalı”

“Benim umudum kalmadı” diyen seçmene seslenen Reynar, özellikle bu sözün yetişkinler tarafından söylenmesinin doğru olmadığını, yetişkinler tarafından böyle bir ortamda oluşturulması durumunda gençlerin ne yapacağını sordu.

“Sizden bize umutsuzluk miras kalmamalı” diyen Reynar, bir şeylerin başarılabileceğine inanılması gerektiğini, kimsenin elinde sihirli değnek olmadığını ancak bu kadar umutsuzluğun yayılmaması gerektiğini ve kimsenin gençlere bunu yapma hakkı olmadığını vurguladı.