Tacan Reynar: Şimdi, yeni yollara düşmenin vakti.

Adı 25 Haziran'da yapılacak ara seçim için geçen eski Hakim Tacan Reynar açıklama yaptı...

İşte açıklama;

İkibinli yıllarda Hukuk Fakültesi’nde okurken yeni gençliğin heyecanı ve umudu ile düşmüştük yollara.

Sonra hayata tutunma kavgası başladı.

Onları da sırtlandık, yük ağırdı, ama elimizden geleni yaptık.

Şimdi, yeni yollara düşmenin vakti.

O yollar bize hiç yabancı değil, biz de o yollara…

Köy köy, şehir şehir çıkacağız yine,

avucumuzun içinde bu yurdun insanının inancı,

omuzumuzda dostların yüreğiyle…

Bu yurdu seveceğiz ! İnadına !

***

“Ey benim yurdumun güzel insanı

Belli ki bunca yıl çilen dolmadı

Can verdin, yaş döktün, yerinden göçtün

Sözünün geçmediği ne günler gördün…” (Acar Akalın)

Yeniden güzel baharlara !