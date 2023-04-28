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Tacan Reynar:"Bu yolu SÖZ veriyorum temiz ellerimizle, alnımız açık ve omuz omuza yürüyeceğiz!"

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Tacan Reynar:"Bu yolu SÖZ veriyorum temiz ellerimizle, alnımız açık ve omuz omuza yürüyeceğiz!"
Tacan Reynar:"Bu yolu SÖZ veriyorum temiz ellerimizle, alnımız açık ve omuz omuza yürüyeceğiz!"

25 Haziran'da yapılacak ara seçimde Milletvekili adayı olması beklenen eski Hakim Tacan Reynar açıklama yaptı...

 

İşte Reynar'ın yaptığı açıklama;

Bu bir koltuk kapmaca yarışı değil.

Bir SES olmak, bir İRADE ortaya koymaktır.

İradesi hiçe yazılan Kıbrıslıların siyasi mücadelenin her alanında varolabilmesini sağlamaktır.

Her alanda, meşruiyet tartışması yapılsa da, kör parmağım gözüne “buradayız” diyebilmektir.

Yılmadan kendi yurdumuza sahip çıkmanın her yolunu yürümenin önemli olduğunu,

bu nedenle bireysel tavırların, toplumsal gailenin önüne geçmemesini,

omuz omuza mücadele etmenin önünde hiç bir engel olmaması gerektiğini,

ortak hareketin en doğru cevap olduğunu düşünüyorum.

Birkaç gündür arayıp soran, destek mesajları gönderen ve şimdiden birlikte çalışma sözü veren dostlara buradan teşekkür ediyorum.

BİZ yolun kendisi olacağız dediğimde gerçek birlikteliğin ve bütünleşmenin önemine değinmiştim.

Yine aynı noktadayım.

Ya hep birlikte varolacağız,

ya da bizi yok sayanlar ile,

onlarla saf tutunlara meydanı boş bırakacağız.

Kendi adıma çok açık şunu söyleyebilirim:

Yok öyle yağma !

Bal tutanın parmağını yaladığı rejime bir parmak daha olmak için DEĞİL,

talan siyaseti ile yurdumuzu enkaza çevirenlere, külliye inşa edip çocuklarımıza çadır reva görenlerin karşısında muhalefetçilik oynamak için DEĞİL,

gençler bavul hazırlarken onları görmezden gelenlerin körleşmelerine seyirci kalmak için de DEĞİL,

inadına YURDUNU SEVEREK ortak iradenin sesi olmaktır amacım.

Bu yolu SÖZ veriyorum temiz ellerimizle, alnımız açık ve omuz omuza yürüyeceğiz!

Gelecek hafta içerisinde ara seçime yönelik olarak alınacak kesin kararı buradan sizlerle paylaşıyor olacağım.

#hade #umudunukesmeyurdundan

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