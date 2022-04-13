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Tacikistan'da 5 milyondan fazla kişiye COVID-19 aşısı uygulandı

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Açıklamada, böylece aşılanması öngörülen kesimin yüzde 92,8’ine ilk doz, yüzde 89,3’üne ise ikinci doz aşının uygulandığı aktarıldı.
Tacikistan'da 5 milyondan fazla kişiye COVID-19 aşısı uygulandı

 

Tacikistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, 12 Nisan itibarıyla ülke genelinde aşılanması öngörülen 18 yaş üstü toplam 5 milyon 826 bin 301 kişiden şimdiye kadar 5,2 milyonuna ilk doz, 4,9 milyonuna ise ikici doz aşı uygulandığı kaydedildi.

Açıklamada, böylece aşılanması öngörülen kesimin yüzde 92,8’ine ilk doz, yüzde 89,3’üne ise ikinci doz aşının uygulandığı aktarıldı.

Ülkedeki aşılama sürecinin devam ettiği belirtilen açıklamada, Bakanlığa ait depolarda 2,5 milyon doz COVID-19 aşısının bulunduğu bilgisine yer verildi.

Yeni vaka sayısına ilişkin yeni bilgi paylaşılmadı

Ülkede son 2 aydan bu yana günlük yeni vaka sayısına ilişkin herhangi bir bilgi verilmezken Bakanlığın resmi sitesinde, son olarak 17 Şubat 2022'de yayımlanan COVID-19 verilerine göre, ülkede 17 bin 388 vaka tespit edildi. Virüse yakalanan 17 bin 388 kişinin sağlığına kavuştuğu ülkede, 124 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

COVID-19 Aşıları Küresel Erişim Programı (COVAX) kapsamında 10 milyon dozdan fazla aşının ulaştırıldığı Tacikistan'da, Moderna,Pfizer-BioNTech, Vaxzevria, CoronaVac ve Rus üretimi Sputnik V aşıları kullanılıyor. 23 Mart 2021'de COVID-19’a karşı aşılama sürecinin başladığı ülkede 18 yaş üstü 6 milyona yakın kişinin aşılanması öngörülüyor.

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