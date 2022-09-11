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Taciz ateşi açan Yunanistan’dan garip açıklama

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Yunanistan sahil güvenliğinin Çanakkale açıklarında ateş açtığı Ro-Ro gemisinin yankıları sürerken bugün Yunanistan’dan yapılan açıklamada “Gemi şüpheliydi, durdurmak için havaya ateş açtık, durmadı" açıklaması yapıldı.
Taciz ateşi açan Yunanistan’dan garip açıklama

TC İçişleri Bakanlığı ve  Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan dün öğleden sonra yapılan açıklamada  cumartesi günü  saat 13.27'de Çanakkale Gemi Trafik Hizmetleri (VTS) tarafından Bozcaada'nın 11 deniz mili güneybatısında uluslararası sularda seyir halindeki Komoros bayraklı ‘Anatolian' isimli Ro-Ro gemisine 2 Yunan Sahil Güvenlik ekibi tarafından taciz ateşi açıldığı bildirilmişti. Bildirim üzerine olay yerine 2 Türk Sahil Güvenlik botu gönderildi. Türk botlarının gelmesi üzerine Yunan Sahil Güvenlik birimlerinin bölgeyi süratle terk ettiği açıklanmıştı. Gemide bulunan 18 personelde (6 Mısır, 4 Somali, 5 Azerbaycan uyruklu ve 3 Türk vatandaşı) herhangi bir can kaybı yaşanmadığı ve yaralı personel olmadığı tespit edilirken açılan ateş sırasında birçok mermi geminin kaptan köşkü camına isabet etmiş, bazı mermiler içeri girmişti.

 YUNANİSTAN: HAVAYA ATEŞ AÇTIK

Yunanistan'ın önde gelen yayın organlarından www.protothema.gr haber sitesi bugün okuyucularına duyurduğu haberde Yunanistan hükümetinden yapılan resmi duyuru ile olayın gelişimini anlattı.  Yunanistan sahil güvenliğinin Türkiye'nin iddialarını red ettiğini, Midilli Adası'nın kuzey batısında meydana gelen olayda önce Midilli Adası'na ardından uyarılar üzerine Türkiye kıyılarına doğru hareket eden şüpheli Komor bayraklı bir geminin, Yunan Sahil Güvenlik’in çağrılarına ve denizcilerden gelen sesli uyarılara rağmen durmadığı yapılan tüm anonslara rağmen yoluna devam ettiği ve ardından sahil güvenliğin havaya uyarı ateşi açtığı belirtildi.

Şüpheli olduğu belirtilen gemi ile ilgili olayın ardından Yunan makamlarının, Türk makamlarına şüpheli gemiyi kontrol etmek için kıyılarına doğru yola çıktığını bildirdiği iddia edildi.

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