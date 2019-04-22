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Taciz ettiği adama 159 bin mesaj atmıştı: Suçsuzum, bence jüri bizi evlendirecek

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İnternetten tanıştığı ve sadece bir kez buluştuğu adama bazıları tehdit içerikli 159 bin mesaj attığı ve evine izinsiz girdiği için tutuklanan ABD’li kadın, jürinin kendilerini evlendireceğini umduğunu söyledi.
Taciz ettiği adama 159 bin mesaj atmıştı: Suçsuzum, bence jüri bizi evlendirecek

Tutuklu yargılanan Jacqueline Ades, 21 Mayıs’ta görülecek duruşmada jürinin taciz ettiği adamın kendisiyle evlenmesine karar vereceğine inandığını açıkladı.  

Maricopa  Bölge Cezaevi'nden Arizona Republic adlı gazeteye röportaj veren Ades, jüriden şu kararı duymayı beklediğini söyledi: “Suçlu değilsin, üstelik biz ikinizin evlenmesini talep ediyoruz.”

Yaşadıklarını ‘saçma’ diye niteleyen Ades, “Buna dönüştüğüne inanamıyorum. Birkaç kısa mesaj yüzünden şu anda cezaevinde olduğuma inanamıyorum” dedi.

Cezaevinden çıkarsa adamla iletişim kurmayacağını da açıklayan Ades, adamın bizzat kendisiyle iletişime geçeceğini düşündüğünü söyledi.

İŞYERİNE GİDİP 'EŞİYİM' DEDİ

Arizona eyaletinde yaşayan Jacqueline Ades, ismi açıklanmayan ve CEO olduğu belirtilen adamla geçen yaz 'milyoner tanışma uygulaması' aracılığıyla tanıştı. Adamla sadece bir kez buluşan Ades, 10 aylık bir süre içinde adama 159 bin kez mesaj attı. Bazı mesajlar, "Kanında banyo yapacağım", "Böbreklerinden suşi, el kemiklerinden chopstick yapacağım" gibi tehditler içeriyordu.

Bununla yetinemeyen Ades, adamın evine habersiz girerek banyo yaptı ve başka bir gün de işyerine giderek kendisini 'eşi' olarak tanıttı.

Ades, adamın şikâyeti üzerine, tehdit, taciz gizlice takip etme (stalk) ve mahkemeye mazeretsiz katılma suçlarından 8 Mayıs'ta tutuklandı ve cezaevine gönderildi.

Ades, zihinsel olarak iyiyi kötüden ayırabilecek ve davranışlarından sorumlu olabilecek yeterlikte bulunmadı. 

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