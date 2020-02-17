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'Taciz' iddiasıyla dövülen Tiktok fenomeni gencin beyin ölümü gerçekleşti

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'Taciz' iddiasıyla dövülen Tiktok fenomeni gencin beyin ölümü gerçekleşti
'Taciz' iddiasıyla dövülen Tiktok fenomeni gencin beyin ölümü gerçekleşti

Antalya’da ‘reklam filmi çekeceğiz’ bahanesiyle iki kişi tarafından ormanlık alana götürülerek öldüresiye dövülen 'Ares' takma adlı sosyal medya fenomeni Şeyhmus Özdemir’in 12 günlük yaşam savaşının ardından bugün beyin ölümü gerçekleşti.

Olay, 4 Şubat Salı günü Kepez ilçesindeki ormanlık alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir süredir sosyal medyada çektiği videolarda ‘Ares Özdemir' adını kullanan 20 yaşındaki Şeyhmus Özdemir, Diyabakır'daki annesini arayarak ‘Reklam filmi çekmek için beni ajans çağırdı. Bugün sözleşme imzalayacağız' dedi. Ardından iki kişiyle bir kafede buluşan Özdemir, iddiaya göre yine aynı kişilerce arabayla ormanlık alana götürülüp darp edildi. Genç fenomen, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesine kaldırıldı. İhbarın ardından araştırma başlatan polis, sosyal medya fenomenini darp ettiği iddia edilen V.E. ve K.E.'yi gözaltına aldı. Kızını mesajla taciz ettiği gerekçesiyle Özdemir'i dövdüklerini söyleyen V.E. ile oğlu tutuklandı.

Yaklaşık 12 gündür yaşam savaşı veren Özdemir’in bugün beyin ölümü gerçekleşti. Haberi alan yakınları hastane bahçesine gelerek, uzun süre gözyaşı döktü.

'Gerekirse benim beynimi çıkarın ona takın'

"Allah rızası için kim ne yapabiliyorsa gelsin, doktor istiyorum" diyen acılı anne Sultan Kızılay şunları söyledi: “Bu çocuğu yaşatacak bir doktor istiyorum. Bana evlat acısı yaşatmayın. Ne olur yalvarıyorum. Duyun benim sesimi. Duyun duyun duyun. Evladım gidiyor. Hala kalbi çarpıyor. Hala benim bir umudum var. Gerekirse benim beynimi çıkarın ona takın. Beyin nakli yapın. Ne istiyorsanız ben hazırım, ne olur Allah rızası için. Allah rızası için oğluma yardım edin. Bir doktor istiyorum. Tamam sakat olsun, ama ölmesin ben ona bebek gibi bakarım. Yavruma, çocuğuma bebek gibi bakarım. Ölmesin benim çocuğum. Kurban olduğum Allah için biri benim sesimi duysun. Benim çocuğum 12 gündür burada, ben onu bir umutla bekliyorum. Ben yavrumu bir umutla bekliyorum. Ne olur bana yardım edin."

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