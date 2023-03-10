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Taciz İddiasıyla İlgili Polisten Açıklama Geldi!

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Polis Basın Subaylığı açıkladı
Taciz İddiasıyla İlgili Polisten Açıklama Geldi!

İşte o açıklama!

09.03.2023 tarihinde, ülkemizde yazılı basın olarak yayın yapan yerel bir gazetede; ülkemizde bulunan kadın bir turistin şikayetçi olmak için gittiği Polis Biriminde, ifadesinin alındığını ancak şikayetinin alınmadığı, şikayetçi olması halinde ülkeden deport edileceği telkininde bulunulduğu, kadının cep telefonunun zorla alınmaya çalışıldığı, bunların ötesinde kadın aleyhinde dava okunduğu ve cinsel tecavüz zanlılarının korunduğu yönünde, yöneticileri hedef alıp kurumun imajını yıpratma ve yöneticileri itibarsızlaştırmaya yönelik konu araştırılmadan yapılan taraflı bir haberin yer aldığı görülmektedir. 

           

            Manşetten haber diye verilen satırların hatalı ve yönlendirilmiş olduğu ve 08 Mart Dünya Kadınlar Günü’nün anlamını istismar ederek, karalama amaçlı cümlelere dönüştürülmüş bilgiler içerdiği görülmektedir. Bu satırları kaleme alanın, konuyu gerçekten araştırmasını ve aynı satırlarda hatasını belirtip düzelterek, kamuoyunu aydınlatıcı bir haber yapmasını bekliyoruz.

 

            Gerçekte, cinsel tecavüze uğradığını iddia ederek polise müracaat eden mağdur, olayı polise bildirdiği andan itibaren şikayeti doğrultusunda ifadesi titizlikle alınmış ve mesele hassasiyetle soruşturulmaya başlanmıştır.

           

            Haberde iddia edildiğin aksine, alınan şikayet üzerine meselede zanlı konumunda bulunan erkek şahıs kısa sürede tespit edilerek tutuklanmış ve aleyhindeki soruşturma tamamlandıktan sonra mahkeme huzuruna çıkarılarak, mahkemenin verdiği teminat emri çerçevesinde 40 günü aşmayan bir süre için hükümsüz tutuklu olarak Merkezi Cezaevine gönderilmiştir. Zanlı, halen Merkezi Cezaevine hükümsüz tutuklu olarak bulunmaktadır.

 

            Yürütülen soruşturma kapsamında, cep telefonu kayıtlarından elde edilecek emareler dava açısından elzem olduğundan dolayı, şikayetçinin cep telefonunu polise teslim etmesi istenmiştir. Şikayetçi cep telefonunu polise teslim edeceği sırada, görevli polise mukavemet göstermiş ve polisi darp etmiştir. Bu nedenle aleyhinde yasal işlem başlatılmış, hemen akabinde çıkarıldığı mahkeme tarafından yargılandıktan sonra serbest bırakılmıştır.

 

            Polis Genel Müdürlüğü, yasa ve tüzükleri yansızlık, eşitlik ve hakkaniyet ilkelerine bağlı kalarak uygulamakta ve sorumluluklarının bilinci içerisinde hareket etmektedir.

           

            Görüleceği üzere Polisimiz, mağdur kişilerin gerek vatandaş veya gerekse yabancı olduğuna bakmaksınız, ülkemize gelen tüm yabancılara karşı da son derece hassas ve titiz davranmaktadır. Kadına karşı işlenen suçlar dahil olmak üzere, diğer tüm suçlara karşı sıfır tolerans ilkesi ile hareket ettiğimizin ve edeceğimizin bilinmesini isteriz.

 

            Kamuoyuna saygı ile duyurulur. 

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