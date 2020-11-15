  • BIST 1.291
  • Altın 465,487
  • Dolar 7,6523
  • Euro 9,0460
  • Lefkoşa 20 °C
  • Mağusa 20 °C
  • Girne 20 °C
  • Güzelyurt 18 °C
  • İskele 20 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 13 °C
SON DAKİKABakan Pilli:Toplam 1621 test yapıldı, 4 pozitif vakaya rastlandı

Taciz zanlısı mahkemeye çıkarıldı!

» »
Lefkoşa’da Marmara Parkında meydana gelen Cinsel Saldırı, Cinsel Taciz ve Sarhoşluk suçları ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Heran Taşkıran dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.
Taciz zanlısı mahkemeye çıkarıldı!

Lefkoşa’da Marmara Parkında meydana gelen Cinsel Saldırı, Cinsel Taciz ve Sarhoşluk suçları ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Heran Taşkıran dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Detay Özel- Evrim Kamalı

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Kazım Sevinç, zanlı Heran Taşkıran’ın Cinsel Saldırı, Cinsel Taciz ve Sarhoşluk suçlarına methaldar olduğunu belirtti. Polis, 14.11.2020 tarihinde saat 21:00 raddelerinde Lefkoşa'da umumi bir yer olan Marmara Parkı içerisinde zanlının nefesinde 234 promil alkol tesiri altında olduğu bir sırada park içerisindeki bankta oturan E.K’nın (K-17) arzusu hilafına kasten ve cinsel bir davranışla sol bacağını cinsel bir davranışla sol eli ile sıkıp okşamak suretiyle cinsel saldırıda bulunduğunu anlattı. Polis, tahkikatın yeni başladığını, meselenin,  ciddi bir mesele olup incelenmesi gereken kamera görüntüleri ve alınması gereken ifadeler olduğunu belirtti. Polis, ayrıca zanlının Lefkoşa Devlet Hastanesi Barış Ruh ve Sinir Hastanesi’nden polis nezaretinde kontrolden geçmesi gerekmekte olup zanlının poliste 3 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Polis şahadeti üzerine söz alan zanlı, “Bugüne kadar polislik olmadım. Yalnız gördüm bayanı. Elim değmiş olabilir. Kötü bir niyetim yoktu. Engelli maaşı alıyorum. Kapalı alanda kalamıyorum. Özür dilerim. Bir daha olmaz” dedi.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Gülay Uğur, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • KKTC'ye girerken patlayıcı maddeyle yakalanmıştı, mahkemeye çıkarıldı15 Kasım 2020 Pazar 14:08
  • Baro Başkanı Esandağlı: Polis eylemi engellemek değil güvenliğini sağlamakla sorumlu15 Kasım 2020 Pazar 14:06
  • Erdoğan, Tatar tarafından törenle karşılandı15 Kasım 2020 Pazar 14:05
  • Taciz zanlısı mahkemeye çıkarıldı!15 Kasım 2020 Pazar 14:03
  • Yiğitler Burcunda eylem başladı!15 Kasım 2020 Pazar 14:03
  • KKTC’nin 37. Kuruluş yıldönümü Ankara’da da çeşitli etkinliklerle kutlanıyor15 Kasım 2020 Pazar 13:53
  • Erdoğan ve Bahçeli Maraş'a gidiyor15 Kasım 2020 Pazar 13:41
  • Dipkarpaz'a 41 kilogram yağış düştü!15 Kasım 2020 Pazar 13:38
  • Erdoğan ve Bahçeli Kıbrıs'ta15 Kasım 2020 Pazar 13:33
  • Lefkoşa Şehitler Anıtı önünde tören düzenlendi15 Kasım 2020 Pazar 13:23
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti