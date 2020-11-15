Taciz zanlısı mahkemeye çıkarıldı!

Lefkoşa’da Marmara Parkında meydana gelen Cinsel Saldırı, Cinsel Taciz ve Sarhoşluk suçları ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Heran Taşkıran dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Lefkoşa’da Marmara Parkında meydana gelen Cinsel Saldırı, Cinsel Taciz ve Sarhoşluk suçları ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Heran Taşkıran dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Detay Özel- Evrim Kamalı

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Kazım Sevinç, zanlı Heran Taşkıran’ın Cinsel Saldırı, Cinsel Taciz ve Sarhoşluk suçlarına methaldar olduğunu belirtti. Polis, 14.11.2020 tarihinde saat 21:00 raddelerinde Lefkoşa'da umumi bir yer olan Marmara Parkı içerisinde zanlının nefesinde 234 promil alkol tesiri altında olduğu bir sırada park içerisindeki bankta oturan E.K’nın (K-17) arzusu hilafına kasten ve cinsel bir davranışla sol bacağını cinsel bir davranışla sol eli ile sıkıp okşamak suretiyle cinsel saldırıda bulunduğunu anlattı. Polis, tahkikatın yeni başladığını, meselenin, ciddi bir mesele olup incelenmesi gereken kamera görüntüleri ve alınması gereken ifadeler olduğunu belirtti. Polis, ayrıca zanlının Lefkoşa Devlet Hastanesi Barış Ruh ve Sinir Hastanesi’nden polis nezaretinde kontrolden geçmesi gerekmekte olup zanlının poliste 3 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Polis şahadeti üzerine söz alan zanlı, “Bugüne kadar polislik olmadım. Yalnız gördüm bayanı. Elim değmiş olabilir. Kötü bir niyetim yoktu. Engelli maaşı alıyorum. Kapalı alanda kalamıyorum. Özür dilerim. Bir daha olmaz” dedi.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Gülay Uğur, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.