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Tacizci hakkında karar verildi... 17 Yaşındaki kızın...

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Lefkoşa’da, yolda yürüyen 17 yaşındaki kız çocuğuna cinsel tacizde bulunan Mısır uyruklu Muhammed Ali Muhammed Ali hakkındaki dava dün karara bağlandı.
Tacizci hakkında karar verildi... 17 Yaşındaki kızın...

Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nde yargılanan sanık, 5 ay hapse mahkum edildi.

Sanık hakkındaki kararı okuyan Yargıç Yalkut Bilgeç, sanığın 13 Ekim 2023 tarihinde saat 21.50 sıralarında Lefkoşa’da Sarayönü Sokak üzerinde yürümekte olan 17 yaşındaki genç kızın göğüslerini sıkarak, cinsel taciz suçunu işledikten sonra, olay yerinden kaçarak uzaklaştığını söyledi.

Yargıç, aynı tarihte yapılan soruşturma sonucu Kent Güvenlik Kamerası görüntülerinin incelendiğini, sanığın tespit edilerek, aranan şahıs ilan edildiğini açıkladı.

Yargıç, sanığın 23 Ekim 2023 tarihinde Lefkoşa’da kalmakta olduğu ikametgâhın sokağında tespit edilerek, tutuklandığını belirtti. 

Yargıç Bilgeç, sanığın evinde yapılan aramada olay esnasında giydiği kıyafetlerin bulunarak, emare alındığını belirtti.
Bilgeç, yapılan araştırmada sanığın 9 Temmuz 2023 tarihinden tutuklandığı güne kadar 107 gün ülkede kaçak kaldığını söyledi. Yargıç, sanığın ülkeye geldikten sonra ikame izinsiz kalmaya devam etmesinin yanı sıra böyle bir suç işlemesinin kabul edilemez olduğunu belirtti.

Yargıç, cinsel nitelikli suçların yaygınlaştığını, bu tür suçları işleyenlere caydırıcı cezalar verilmesi gerektiğini ifade etti. Yargıç Bilgeç, sanığı tüm olguları bir arada değerlendirdikten sonra 5 ay hapse mahkum ettiğini açıkladı.

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