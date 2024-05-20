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Tacizcinin savunması pes dedirtti: Çok sarhoştum

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Lefkoşa’da 6-7 yaşlarındaki iki kız çocuğunu taciz eden 49 yaşındaki Oktay Tokgöz, "Çocuğun Cinsel İstismarı" ve "KKTC'de İkamet İzinsiz Bulunmak" suçlarından mahkemeye çıkarıldı ve aleyhine 8 gün ek tutukluluk emri alındı
Tacizcinin savunması pes dedirtti: Çok sarhoştum

Çocukların anneleri, gözyaşlarına boğulurken, annelerden biri, “Bunu nasıl yaparsın, çocuğuma nasıl dokunursun” diyerek gözyaşı döktü.

Mahkeme avlusunda bulunan diğer vatandaşlar da genç anneye destek verdi.

Lefkoşa Adli Şube’de görevli polis memuru Emrah Turgal mahkemede olguları aktardı.

Polis, olay mahalindeki kameraların incelendiğini, olay öncesi, anı ve sonrasının çok net görüldüğünü ve zanlının suçu işlerken bariz bir şekilde görüldüğünü açıkladı.

Polis, tutuklanarak, hakkında soruşturma başlatılan zanlının muhaceret kontrolünde 25.10.2023 tarihinden itibaren 204 gün KKTC'de izinsiz ikamet ettiğinin tespit edildiğini belirtti.

Polis, meseleyle ilgili kız çocuklarının ifadelerinin sosyal hizmet görevlileri eşliğinde alındığını söyledi.

Emrah Turgal soruşturmanın devam ettiğini, zanlının başka bir suça karışıp karışmadığının araştırıldığını söyledi. Polis, zanlının ceza-i ehliyetinin olup olmadığının tespiti için Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinde doktor kontrolünden geçirileceğini, kamera görüntülerinin incelemesinin devam ettiğini belirterek, 8 gün ek süre istedi.

Polisin ardından söz alan zanlı ise sarhoş olduğunu, olayı hatırlamadığını iddia etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının 8 gün daha tutuklu kalmasına emir verdi

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