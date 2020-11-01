Taçoy 2. turda adaylıktan çekilebilir... Kararını salı günü verecek!

Ulusal Birlik Partisi’nde genel başkanlık yarışında 2 bin 102 oy alarak ikinci tura kalan Hasan Taçoy BRT’ye yapyığı açıklamada ikinci tura katılıp katılmama kararını en geç Salı günü vereceğini ifade etti.
UBP'de ilk tur Kurultay'ın galibi Sucuoğlu, işte sonuçlar....
UBP 11. Olağanüstü Kurultayı’nda 6801 oy sayıldı.
UBP Kurultayı’ndan 2’nci Tur sonucu çıktı.
İlk turda
Faiz Sucuoğlu: 2706
Hasan Taçoy: 2102
Nazım Çavuşoğlu: 691
Dursun Oğuz: 688
Ünal Üstel: 575
Geçersiz oy: 39
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