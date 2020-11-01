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Taçoy 2. turda adaylıktan çekilebilir... Kararını salı günü verecek!

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Taçoy 2. turda adaylıktan çekilebilir... Kararını salı günü verecek!
Taçoy 2. turda adaylıktan çekilebilir... Kararını salı günü verecek!

Ulusal Birlik Partisi’nde genel başkanlık yarışında 2 bin 102 oy alarak ikinci tura kalan  Hasan Taçoy  BRT’ye yapyığı açıklamada ikinci tura katılıp katılmama kararını en geç  Salı günü vereceğini ifade etti.

UBP'de ilk tur Kurultay'ın galibi Sucuoğlu, işte sonuçlar....

UBP 11. Olağanüstü Kurultayı’nda 6801 oy sayıldı.

UBP Kurultayı’ndan 2’nci Tur sonucu çıktı.

İlk turda

Faiz Sucuoğlu: 2706

Hasan Taçoy: 2102 

Nazım Çavuşoğlu: 691

Dursun Oğuz: 688

 Ünal Üstel:  575

 Geçersiz oy: 39

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