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Taçoy: 2020’nin bilişim adası olmak için fırsat olduğunu düşünüyoruz

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Başbakan Ersin Tatar, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Prof. Dr. Metin Feyzioğlu ile Prof. Dr. Necdet Basakoordinatörlüğünde Ankara’da gerçekleştirilen ‘Kıbrıs’ta Son Söz’ paneline katıldı.
Taçoy: 2020’nin bilişim adası olmak için fırsat olduğunu düşünüyoruz

Panelde Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy da konuştu.

Taçoy da, Kıbrıs’ta bir başarı öyküsü konusunda bir konuşma yapmak istedğini belirterek, Kıbrıs Türk halkının acımasız ambargolara rağmen ekonomi ve bilişim adasında gelişme gösterdiğini söyledi. KKTC’nin tanınmayan devletler arasında ciddi bir başarı gösteren bir ülke olduğunu bunun üniversitelerin başarısı olduğunu kaydeden Taçoy, BM’nin tanıdığı 120 bin öğrencinin burada öğretim yapmaya geldiğini anlattı. Tanınmayan devletin üniversitelerinin bilim yolu ile tanınırlığına sahip olduğunu vurgulayan Taçoy, bu alanın bölgeye ve birçok ülkeye ciddi katkılar sağladığını anlattı. Bakan Taçoy, hergeçen gün KKTC’nin hem gelişim hem de bilişim adasında ciddi ilerlemeler kaydettiğini belirterek, eğitim adası olan KKTC’de citayı daha yukarı çektiklerini söyledi.

Taçoy,; ‘2020’nin bilişim adası olmak için fırsat olduğunu düşünüyoruz, kendini kabul ettiren bir ülke olmak için çaba gösteriyoruz, yatırımlarımızı ona göre düzenliyoruz. Kuzey Kıbrıs güvenilir ve iyi niyetli bir ülke olduğunu her kısımda dile getiriyor somut girişimlerle destekliyoruz, neticelerini alıyoruz, tüm bunlar halkımızın refahı ve huzur içindir’ dedi. Rumların Doğu Akdeniz’deki doğalgaz araştırmaları için yeni bir anlaşma imzaladığına da dikkati çeken Taçoy, Rumların Kıbrıs Türk halkının haklarını gasp etme çalışmalarını sürdürdüğünü belirterek, araştırma yapacak şirketlere yapılacak çalışmaların bölgede ciddi sorunlar getireceği uyarısında bulundu.

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