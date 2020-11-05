Taçoy: 45 gün sonra tek adaylı kurultay olabilir

Seçimden çekilmesi yönünde herhangi bir baskı görmediğini söyleyen Taçoy, bu iddialar için ‘Tamamen dedikodu’ dedi

Seçimden çekilmesi yönünde herhangi bir baskı görmediğini söyleyen Taçoy, bu iddialar için ‘Tamamen dedikodu’ dedi

Taçoy, “Bu kararı alırken, karşınıza üyeleri de alacağınızı bilmeniz lazım. Kolay kolay alınmış bir karar süreci yok. Yanıtı belli aslında. Ben 2010 yılını yaşadım, 2012 yılını da yaşadım. İkili kurultaylarda sonuç çıkmazsa, var olan bölünmeler, daha fazla olacaktır” dedi

“Kaybetme korkusuyla ilgili değil”

Ne kendisinin ne de hizmet yarışı içinde olan rakibinin, kaybetme korkusuyla kurultaydan çekilmediğini, söyleyen Taçoy, “Ne ben ne de hizmet yarışı içinde olduğum rakibim bunu kendine yedirmez. Ben seçimi kaydebecektim de çekildim olamaz” dedi Taçoy’dan 45 gün sonrası için yeşil ışık Yeni kabinede yer alıp almayacağı sorularına da, ‘Atanacak başbakanın takdiri’ şeklinde yanıt veren Taçoy, “45 sonra yapılacağı duyurulan Olağanüstü Kurultay’ın tek adaylı bir kurultay olabileceğini söylerken, bunun kendisi olup olmadığı konusunda sessiz kaldı.