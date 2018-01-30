  • BIST 119.919
  • Altın 162,868
  • Dolar 3,7648
  • Euro 4,6884
  • Lefkoşa 16 °C
  • Mağusa 16 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 16 °C
  • İskele 16 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 8 °C
SON DAKİKAKabil'de patlayıcı yüklü ambulansla saldırı: En az 95 ölü

Taçoy: 4'lü koalisyonun ömrü çok olmaz

» »
Taçoy: 4'lü koalisyonun ömrü çok olmaz
Hasan Taçoy, özellikle DP’nin kararı için ' Serdar beyi tanıdığımız için şaşırmadık. ' dedi

Ulusal Birlik Partisi Milletvekili Hasan Taçoy, dörtlü koalisyon hükümetinin ömrünün çok uzun olmadığını, muhtemelen 2020’de bir seçim yapılacağını söyledi. Taçoy, ADA TV de Erçin Şahmaran’ın sorularını cevapladı.CTP, DP, TDP ve HP’den çıkan koalisyon kararlarını değerlendirdi.

Taçoy, özellikle DP’nin kararı için ' Serdar beyi tanıdığımız için şaşırmadık. ' dedi. 3 partinin de hedefinin UBP ve Hüseyin Özgürgün olduğunu vurguladı ve “Genel Başkana muhalefetin saldırısı ve genel başkanın bu kadar tartışılması UBP’yi olumsuz etkiledi' ifadelerini kullandı.

Taçoy şöyle devam etti;

“Bildiğim kadarıyla, UBP kurultayı geçen yıl ertelendi. Bu yıl Nisan aynda yapılması gerek. 4’lü koalisyon zaten hazırdı. Biz bunu seçimden önce söyledik. Cumhurnaşkanı da bu hükümetin bu şekilde kurulacağını biliyordu. Biz bilerek bu görevi aldık. Halkımız UBP görevi almadı demesin diye.”

UBP’yle görüşme yapmak vakit kaybı” diyen Halkın Partisi’yle ilgili de konuşan Taçoy, burada hedefin vakit kazanmak olduğunu belirtti.

Taçoy, hesap soracağını söyleyen dörtlü koalisyon içinse “Benim tavsiyem son 10 yılı araştırsınlar. Hatta geçici hükümet doneminde ödenen su paralarını da araştırsınlar. UBP tüm bu süreçten daha da güçlenerek çıkacaktır' dedi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Polisiye olaylar30 Ocak 2018 Salı 13:38
  • Cumhurbaşkanı Akıncı, 13.00’te Erhürman’ı kabul edecek30 Ocak 2018 Salı 12:18
  • Taçoy: 4'lü koalisyonun ömrü çok olmaz30 Ocak 2018 Salı 12:08
  • AB'den İngiltere'ye acı reçete30 Ocak 2018 Salı 12:02
  • TDP PM bu akşam toplanıyor30 Ocak 2018 Salı 11:57
  • 1 hafta sonra olsa da tutuklandılar...Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarılmaları bekleniyor30 Ocak 2018 Salı 11:35
  • Öğrenciler yarın karne alıyor30 Ocak 2018 Salı 11:24
  • İşte muhtemel bakanlar30 Ocak 2018 Salı 10:50
  • Cumhurbaşkanı Akıncı bugün 12.00’de Özgürgün’ü kabul edecek30 Ocak 2018 Salı 10:47
  • Serdar Denktaş'ın Para Kambiyo Dairesi'ni maliyeye bağlamak istemesinin sebebi ne?30 Ocak 2018 Salı 10:14
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti