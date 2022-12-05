Taçoy: 5 Aralık, kadınların hayatın her evresine katılımlarının yadsınamaz bir gereklilik olduğu gerçeğinin yıldönümüdür

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü dolayısıyla mesaj yayınladı.

‘‘Bugün, kadınların hayatın her evresine katılımlarının yadsınamaz bir gereklilik olduğu gerçeğinin yıldönümüdür.

Dünya Kadın Hakları günü ile Türk Kadını’na Seçme ve Seçilme Hakkının teslim edilmesinin yıldönümüdür bugün.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da 5 Aralık tarihinin anlam ve önemini daha fazla idrak etmekte ve savunmaktayız.

Türk Kadınına seçme ve seçilme hakkı verilmesi Cumhuriyet’in “kadın devriminin” önemli bir eşiğidir. 5 Aralık 1934’te genç Cumhuriyet’in kadın yurttaşlarına verdiği bu haklar devrim niteliğindedir.

Büyük Atatürk’ün, halkçı ve eşitlikçi devrimlerinin bir devamı olan bu haklar, kadınların toplumsal hayata güçlü şekilde katılmasında ve Türk toplumunun çağdaşlaşmasında büyük bir aşama olmuştur.

Kadınlarımız yüce varlıklarının yanı sıra, bilgileri ve yetenekleriyle günümüze ışık tutmakta, geleceğe olan inancımızı yücelterek umutlarımızı tazelemektedirler.

Her alanda olduğu gibi, siyaset alanında da kadınlarımıza ihtiyacımız çok fazladır. Kadınlarımızın seçmen olduğu kadar seçilen olarak da katılım göstermeleriyle ülkemizin demokrasi anlayışı daha da gelişecektir. Devlet yönetimine katılımları ise bizleri üst düzey bir kapasiteye taşıyacaktır.

Şunu asla unutmamalıyız ki, toplum olarak başarıyla çıktığımız her dönemde ve ileriye doğru attığımız adımların her evresinde kadınlarımızın katkısı büyüktür.

Onların olmadığı ya da geride durduğu hiçbir dönemde başarıya ulaşamayacağımızın bilinci içerisindeyiz. Halkımız çağdaş dünyada hak ettiği yere muhakkak ulaşacaktır ve kadınlarımızın ortaya koyacağı beceri ve üstün gayretler neticesinde olacaktır.

Kıbrıs Türk kadını her zaman ve her koşulda ait olduğu topluma gurur duyacağı eserler ortaya koymuştur.

Bu gurur ve inançla bir kez daha kadınlarımızın 5 Aralık Dünya Kadın Hakları gününü kutlar, en güçlü saygı ve sevgilerimi sunarım. "