  • BIST 99.046
  • Altın 391,466
  • Dolar 7,1550
  • Euro 7,7206
  • Lefkoşa 25 °C
  • Mağusa 26 °C
  • Girne 25 °C
  • Güzelyurt 24 °C
  • İskele 26 °C
  • İstanbul 19 °C
  • Ankara 16 °C
SON DAKİKATürkiye'de 65 yaş üstü ve 20 yaş altına sokağa çıkma yasağı

Taçoy açıkladı: Türkiye’den kaynak önümüzdeki hafta gelecek

» »
Taçoy açıkladı: Türkiye’den kaynak önümüzdeki hafta gelecek
Taçoy açıkladı: Türkiye’den kaynak önümüzdeki hafta gelecek

Taçoy, elektrik fiyatlarını düşürmenin şu anda mümkün olmadığını ancak Temmuz ayına kadar fiyatlara zam yapmama hedefinde olduklarını söyledi.

dün akşam Mustafa Alkan’ın hazırlayıp sunduğu Er Meydanı programına katılan Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, önemli açıklamalarda bulundu.

Taçoy, elektrik fiyatlarını düşürmenin şu anda mümkün olmadığını ancak Temmuz ayına kadar fiyatlara zam yapmama hedefinde olduklarını söyledi.

KIB-TEK ile ilgili önemli iddialar ortaya koyan Taçoy ”Ortada bir suç var. Bunun cezalandırılması için gerekli soruşturmanın yapılmasını istedim” dedi.

Türkiye’den kaynak aktarımı sorusuna ise net cevap veren Taçoy ”Kaynak en geç önümüzdeki hafta sonu burada olacak. Ancak gelecek kaynağın miktarını açıklamayı Sayın Başbakana bırakmak daha doğru olur” dedi.
AB’den de yıl sonuna kadar 33 milyon euro geleceğini söyleyen Taçoy, parti içerisinde Genel Başkan Ersin Tatar’ın ayağını kaydırma düşüncesinde olanların bulunduğunu ancak kendisinin son ana kadar Tatar’ın yanında ve destekçisi olacağını vurguladı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Sokağa Çıkma Yasağını İhlal06 Mayıs 2020 Çarşamba 11:33
  • Yüksekten Düşerek Yaralanma06 Mayıs 2020 Çarşamba 11:27
  • Kanunsuz Uyuşturucu Madde (Hintkeneviri) Tasarrufu06 Mayıs 2020 Çarşamba 11:20
  • Arkadaşının Boğazını Kesti06 Mayıs 2020 Çarşamba 11:09
  • Ani Ve Gayri Tabii Ölüm06 Mayıs 2020 Çarşamba 11:07
  • Taçoy: Türkiye’den kaynak önümüzdeki hafta gelecek06 Mayıs 2020 Çarşamba 11:02
  • KSP Güney Kıbrıs’ta Çalışanlara Seslendi: “Güçlerimizi Birleştirmeye Hazırız”06 Mayıs 2020 Çarşamba 10:23
  • “Lefkoşa, Engelsiz Yaşam Sosyal Alan Ve Mustafa Çelik Spor Salonu Yarışması” Kitapçığı Dijital Olarak Yayımlandı06 Mayıs 2020 Çarşamba 10:17
  • Anneler Günü’ne Koronavirüs Gölgesi Düştü06 Mayıs 2020 Çarşamba 10:10
  • Mağusa'da Yangın bir kişi hayatını kaybetti06 Mayıs 2020 Çarşamba 09:35
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti